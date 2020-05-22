TASARRUF EĞİLİMİ ARTTI

Evde geçirilen sürenin artmasıyla bu dönemde en büyük harcama kaleminin gıda olduğunu hatırlatan Sincek, "Gıdanın dışındaki harcamalar daralınca, herkesin kendi bütçesine göre az ya da çok tasarruf eğilimine girdiğini gözlemliyoruz. Temassızlığın olmazsa olmaz olduğu bu süreçte Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza online platformlarımız üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte IT yatırımlarımızın olumlu yansımalarını görüyoruz" dedi.