Sigortalıların ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının Covid- 19 sürecinde yanında olduklarını söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Şirket olarak sağlık ürünlerimizi çatısı altında topladığımız Katılım Sağlık markamız, lansmanını kısa bir süre önce yapmış olmamıza rağmen Corona salgını sürecinde çok önemli rol üstleniyor" dedi. "Salgın hastalıklar kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına rağmen, güncel istisnai ve hassas durum gözetilerek Covid-19, kapsam altına alındı.
Sigortalılarımızın tanı ve tedavi giderleri, poliçe limitleri dahilinde karşılanmaya başlandı" ifadesini kullanan Sincek, şöyle devam etti: "Sigortalılarımızın öncelikle her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Covid-19 belirtileri gösteren sigortalılarımız, sakinliklerini koruyarak, 184'ü arayabilir, yetkilendirilmiş devlet hastanelerine başvurabilir ya da immünoloji birimi olan, hızlı test kiti dağıtılmış, pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerimize başvuruda bulunabilir."
TASARRUF EĞİLİMİ ARTTI
Evde geçirilen sürenin artmasıyla bu dönemde en büyük harcama kaleminin gıda olduğunu hatırlatan Sincek, "Gıdanın dışındaki harcamalar daralınca, herkesin kendi bütçesine göre az ya da çok tasarruf eğilimine girdiğini gözlemliyoruz. Temassızlığın olmazsa olmaz olduğu bu süreçte Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza online platformlarımız üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte IT yatırımlarımızın olumlu yansımalarını görüyoruz" dedi.