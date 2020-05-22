Açık büfelerde tabaklar küçülüyor

ileişbirliğiyle yürütülecekkapsamında eylem planı hazırlandı. Restoranlar, hazır yemek firmaları ve kafeterya gibi yerlerde açık büfelerde tabak boyutları küçültülecek, kalan yemeklerin paket yapılması önerilecek. Şekil bozukluğu olan ancak güvenilir meyve ve sebzelerin israf edilmeden kullanılması sağlanacak. Geri kazanılan güvenli ve besleyici gıdalar tekrardönüştürülecek.