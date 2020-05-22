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    • Ekonomi
    • 22.05.2020 Gazete
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    Açık büfelerde tabaklar küçülüyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğiyle yürütülecek Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında eylem planı hazırlandı.

    Açık büfelerde tabaklar küçülüyor
    Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğiyle yürütülecek Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında eylem planı hazırlandı. Restoranlar, hazır yemek firmaları ve kafeterya gibi yerlerde açık büfelerde tabak boyutları küçültülecek, kalan yemeklerin paket yapılması önerilecek. Şekil bozukluğu olan ancak güvenilir meyve ve sebzelerin israf edilmeden kullanılması sağlanacak. Geri kazanılan güvenli ve besleyici gıdalar tekrar işlenerek çorba, sos, reçel veya turşulara dönüştürülecek.
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