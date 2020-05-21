ZİRAAT BANKASI 0.49 FAİZ ORANI HESAPLAMA

Ziraat Bankası'nın başlatmış olduğu TOKİ sosyal konut kampanyası kapsamında 100 bin TL tutarında kredi kullanacak vatandaşlar için kredi taksit ve geri ödeme hesaplaması şu şekilde yapılabilmektedir: Ziraat Bankası'nın kurumsal internet sayfası üzerinden paylaşılan konut kredisi hesaplama aracına göre bankadan yüzde 0.49 faiz oranı avantajıyla konut kredisi kullanan vatandaşlar, 240 ay vade seçeneğini tercih ettiklerinde aylık 709 TL tutarındaki taksitlerle borçlarını ödeyebiliyor. Öte yandan Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL'lik TOKİ sosyal konut kredisi kullanımlarında ise vatandaşlar yine 240 ay vade seçeneğinde aylık 1064 TL'lik kredi taksiti ödeyerek konut kredisi kullanma imkanından yararlanabilmektedir.

Ziraat bankası 2020 yılından itibaren hayata geçirilen TOKİ 100.000 Sosyal konut projesinin satışlarında 0,49 faiz oranları ile Toki den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Toki den ev sahibi olmak isteyenlere özel 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde 0,49 faiz oranları ile konut kredisi verecek olan Ziraat bankasının kredi hesaplamasını yapacak olursak; uzun vadede vatandaşlarımızı cebinden çıkacak olan toplam ödeme tutarını da gözlemleyebilirsiniz.