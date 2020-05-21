Ziraat Bankası kredi sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Ziraat Bankası düşük faizli 6 ay geri ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. Söz konusu destek kredisine başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi sonuçlarını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;
* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.
7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.
5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.
KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Krediler ATM'lerden Bankkartla veya Bankkart yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden istenilen zamanda alınabilecek..
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUCU OLUMLU OLAN ANCAK BANKA HESABI OLMAYANLAR ATM'DEN NASIL PARA ÇEKECEK?
Ziraat Bankası hesabı olmayan kişiler onaylanan temel ihtiyaç destek kedisi paralarını Ziraat Bankası ATM 'leri üzerinden sırası ile;
Kartsız İşlemler
Diğer İşlemler
İhtiyaç Destek Kredisi Ödemesi tuşlarına basarak gerçekleştirebilecek.
ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 220 00 00
Siz de Ziraat Bankası müşteri temsilcisine bağlanarak tüm bankacılık işlemlerinizi anında yapabilirsiniz. Diğer yandan müşteri hizmetlerini arayarak sıra beklemek yerine sizlere önerimiz güvenli ve kolay kullanılabilen Ziraat Bankası internet şubesidir. Sizde Ziraat Bankası internet şubesine girerek (https://www.ziraatbank.com.tr) tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Ziraat mobil uygulamasını da telefonunuza indirerek kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemler sayesinde çağrı merkezine anında bağlanabilmeniz mümkündür. Ziraat Bankası numarasını aradıktan sonra yapmak istediğiniz işleme göre tuşlama yapmanız gerekiyor. Kayıp ve çalıntı bildiriminde bulunmak için (1), Kart işlemleri gerçekleştirmek için (2), bankacılık işlemleri için (3), Şifre değiştirme ve yeni şifre almak için (4) tuşunu, İnternet bankacılığı ve Mobil bankacılıkla ilgili işlemler için (5), OGS ve HGS işlemleri için (6), Diğer işlemler için (6) tuşuna basmanız gerekiyor. Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız aşağıdaki tuşlamayı yapmanız gerekmektedir.
Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma:
İlk olarak Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası olan "444 00 00" numarasını arayın.
Sonrasında karşınıza çıkan menüde "1" tuşlaması yapın.
Daha sonra ise gelecek menüde "6" tuşuna sonrasında ise "0" tuşunu tuşlayın.
Bu işlemlerden sonra banka müşteri hizmetlerine direk bağlanabilirsiniz. Eğer sıra yoksa müşteri temsilcisiyle konuşmaya başlarsınız, sıra varsa sıranın bitmesini bekletilirsiniz. Ziraat Bankası'na anında müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız bankaya kayıtlı cep telefonunuzdan yukarıda yazan müşteri hizmetleri numarasını aramanız gerekmektedir. Aşağıda yazan tuşlamalar sayesinde Tc kimlik numaranızı girdikten sonra müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Menüye geldikten hemen sınra "1" ve daha sonrasında "6" numaralarına bastıktan sonra şifreyi girerek daha sonrasında "0" rakamına tuşlamanız gerekmektedir. Bankada yoğunluk olması nedeniyle bu tuşlamalar bazı dönemlerde değiştirilmektedir.
ZİRAAT BANKASI 0.49 FAİZ ORANI HESAPLAMA
Ziraat Bankası'nın başlatmış olduğu TOKİ sosyal konut kampanyası kapsamında 100 bin TL tutarında kredi kullanacak vatandaşlar için kredi taksit ve geri ödeme hesaplaması şu şekilde yapılabilmektedir: Ziraat Bankası'nın kurumsal internet sayfası üzerinden paylaşılan konut kredisi hesaplama aracına göre bankadan yüzde 0.49 faiz oranı avantajıyla konut kredisi kullanan vatandaşlar, 240 ay vade seçeneğini tercih ettiklerinde aylık 709 TL tutarındaki taksitlerle borçlarını ödeyebiliyor. Öte yandan Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL'lik TOKİ sosyal konut kredisi kullanımlarında ise vatandaşlar yine 240 ay vade seçeneğinde aylık 1064 TL'lik kredi taksiti ödeyerek konut kredisi kullanma imkanından yararlanabilmektedir.
Ziraat bankası 2020 yılından itibaren hayata geçirilen TOKİ 100.000 Sosyal konut projesinin satışlarında 0,49 faiz oranları ile Toki den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Toki den ev sahibi olmak isteyenlere özel 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde 0,49 faiz oranları ile konut kredisi verecek olan Ziraat bankasının kredi hesaplamasını yapacak olursak; uzun vadede vatandaşlarımızı cebinden çıkacak olan toplam ödeme tutarını da gözlemleyebilirsiniz.
Kısaca 3+1 ve 2,+1 konutlarda 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde ödeme planları üzerinden 0,49 faizli konut kredisi hesaplamalarını yapacak olursak;
150.000 TL tutarında % 0,49 faizli Toki kredisinin 240 ay vadede aylık taksit ödemesi 1.064,29 TL olacak.
150 bin TL 240 ay vadeli Toki Kredisi Hesaplaması
100.000 TL tutarında % 0,49 faiz oranlı 180 ay vadeli Toki kredisinin aylık taksit tutarı 837,40 TL' dir
100.000 TL 180 ay % 0,49 faiz oranlı Toki Kredisi Aylık Ödeme Tutarı
150.000 TL tutarında 216 ay vadeli konut kredisini %0,49 faiz oranı ile alırsanız aylık taksit tutarı 1.127,14 TL toplam ödemesi 243.462,82 TL olacaktır.