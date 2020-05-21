Yerli sanayiyi koruma hamlesi

salgınının ekonomi üstündeki etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıylailave gümrük vergisi getirildi. İlave vergi, ürün bazındailearasında değişiyor. Tıraş makinesinden kontak lense, hoparlörden basküle kadar birçok ürünün yer aldığı listedeki ürünlerden ilave vergi alınacak. İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.