Yerli sanayiyi koruma hamlesi

Coronavirüs salgınının ekonomi üstündeki etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. İlave vergi, ürün bazında yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Tıraş makinesinden kontak lense, hoparlörden basküle kadar birçok ürünün yer aldığı listedeki ürünlerden ilave vergi alınacak. İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ