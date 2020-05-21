Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı başvuru CV havuzu ekranı! BTK Eğitim Portalı nasıl kayıt olunur?

Portal üzerinde eğitimler "Eğitim Kataloğu" altında yer alıyor. Sistem yöneticilerinin katalogda görülmesini istedikleri eğitimleri görüntüleyebilir, katalog eğitimlerinden istediklerinize kayıt olabilir, talep edebilir ve daha önce almış olduğunuz eğitimlere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Eğitim Kataloğu içinde yer alan eğitimler tüm kullanıcılara açık eğitimler ve kullanıcı bazında atanan eğitimlerden oluşmaktadır.



CV HAVUZU NASIL OLUŞTURULACAK?



BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır.



1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?



- Uygulama girişi "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki üzerinden yapılıyor.



- Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol

butonuna basılır.



- Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basın.