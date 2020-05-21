Tüketici güveni zirve yaptı

Coronavirüs'ün etkisiyle 54.9 seviyelerine gerileyen tüketici güven endeksi, Mayıs'ta yükselişe geçti. Endeks Mayıs'ta yüzde 8.5 artarak 59.5 ile Kasım 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan verilere göre; hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 9.3 artarak 79.2 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 9.5 yükselerek 81.8'e ulaştı. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 18 artışla 21.7'ye yükseldi.