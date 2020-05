Temmuz 2020 SGK-SSK ve Bağkur maaşa göre emekli zammı kaç TL? Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlara gelecek zamları bekliyor. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, beklenti anketindeki TÜFE tahminlerine göre yüzde 4.41 zam göründü. Bu artış ile gelirde 276 liraya varan yükseliş yaşanacak. Emeklilerin maaşları ve her ay aldıkları ek ödemeleri Temmuz'da artacak. Doktorluktan emekli olanlar da üçüncü zammı, 2 bin 592 liraya çıkacak ilave ödemelerinde görecek. Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara, üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.