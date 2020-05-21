Milyonlarca çalışanın en büyük isteği bir an önce emeklilik hayallerini gerçekleştirmektir. Bu anlamda 3600 ve 5000 prim günü ile emekli olunabilir mi sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Çünkü sosyal güvenlik alanında yapılan sık değişiklikler nedeniyle çalışanların büyük çoğunluğu hangi şartlarda emekli olacağını bilmiyor. Şu anda ise 3600 ve 5000 günden emekli olma yolları fazlaca araştırılıyor. SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Peki EYT nedir? 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir? SGK emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
İlk sigorta giriş tarihleri 08.09.1999 tarihi ve öncesinde SSK'dan olan erkek çalışanların 3600 günden emeklilik hesaplama işlemleri için verilecek tablo kolayca kullanılabilmektedir. 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 ödenmiş prim günü şartlarının tamamlandığı tarih aralıklarının karşısına bakılarak 4A sigorta kolundan emeklilik tarihi kolayca tespit edilebilmektedir. 3600 ödenmiş prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresi şartlarını;
- 56 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında,
- 57 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında,
- 58 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasında,
- 59 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2011 ila 23.05.2014 tarihleri arasında,
- 60 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2014 tarihinden sonra
Yerine getirmeleri gerekmektedir. İlgili tarih aralıklarında yerine getirilen şartların ardından SGK İl Müdürlükleri'ne başvuruda bulunarak 3600 günden emekli olunabilmektedir.
İŞE BAŞLAMA TARİHİNE GÖRE ERKEK SİGORTALILARIN EMEKLİLİK YAŞI
* İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1976 ve öncesi olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri şartıyla, yaş sınırı olmadan emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 44 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1979 ile 23 Kasım 1980 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 45 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1980 ile 23 Mayıs 1982 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5075 gün prim ödemeleri ve 46 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1982 ile 23 Kasım 1983 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5150 gün prim ödemeleri ve 47 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1983 ile 23 Mayıs 1985 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5225 gün prim ödemeleri ve 48 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1985 ile 23 Kasım 1986 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5300 gün prim ödemeleri ve 49 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1986 ile 23 Mayıs 1988 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5375 gün prim ödemeleri ve 50 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1988 ile 23 Kasım 1989 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5450 gün prim ödemeleri ve 51 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1989 ile 23 Mayıs 1991 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5525 gün prim ödemeleri ve 52 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1991 ile 23 Kasım 1992 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5600 gün prim ödemeleri ve 53 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1992 ile 23 Mayıs 1994 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5675 gün prim ödemeleri ve 54 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1994 ile 23 Kasım 1995 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5750 gün prim ödemeleri ve 55 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1995 ile 23 Mayıs 1997 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5825 gün prim ödemeleri ve 56 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1997 ile 23 Kasım 1998 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5900 gün prim ödemeleri ve 57 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5975 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
* İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası olanlar sigortalılık süresi olmadan, 7000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar
SSK 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Bilindiği üzere eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A hizmet koluna bağlı olarak sigortalı çalışanların emeklilik şartları;
- 09.1999 tarihi ve öncesi,
- 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası,
- 05.2008 tarihi ve sonrası
tarihlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Erkek ve kadın 4A sigorta koluna bağlı olarak çalışan vatandaşlarımız için 3600 günden emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken ödenmiş prim günü ve yaş şartlarını sağlamaları halinde emekli maaşı hakkı kazanmak mümkün hale gelmektedir. Her ne kadar kazanılan emeklilik maaşı;
- 7200 ödenmiş prim günü,
- Minimum 60 yaş
şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarımız kadar olmasa da geçimlerini sağlayabilecekleri bir gelire çalışmadan sahip olabilecekleri kanunen kendilerine tanınan bir haktır.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
SSK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu ekrandan, 4A, 4B ve 4C Hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz.
4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;
4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
4A Banka ve Adres Değişikliği
4A Emekli Aylığı Kesintileri
4A Emekli Aylık Bilgisi
4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
4A Emeklilik Kaydı
4A Emekli Ödeme Bilgileri
4A Hizmet Dökümü
4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;
4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri
4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri
4B Banka ve Adres Değişikliği
4B Borç Durumu
4B Emekli Aylığı Kesintileri
4B Emekli Aylık Bilgisi
4B Hizmet Bilgisi
4B Ödeme Dökümü
4B Tescil Kaydı
4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
4B Emekli Aylığı Hesaplama
4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
4B Basamak Bilgisi
4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;
4C Banka Değişikliği
4C Bir Aylık Maaş Tercihi
4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
4C Emekli Aylık Bilgisi
4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
4C Tescil Kaydı
4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
Ortak Hizmetler;
GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi
4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
Diğer Hizmetler;
6736 Yapılandırma Sorgulama
Diş Protezi Hakkı Sorgulama
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
Tedavi Bilgileri Sorgulama
6552 Yapılandırma Sorgulama
EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
Hekim Bilgilendirme
4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;
• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.
• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.
• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.
• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihinizi girin.
• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.
• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.
• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).
• Fiili gün sayınızı girin.
• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).
• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.
• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
4B Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4B yani Bağkur sigortalısı iseniz 4B ne zaman emekli olabilirim öğrenme seçimini E-SGK portalındaki "Vatandaş" hizmetleri ekranında yapmalısınız. Uygulama ekranına ise açılan ekrandaki sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha sonra emeklilik hesaplamanız için;
• Tam veya Kısmi olacak şekilde emeklilik türü seçimini yapın.
• Cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini girin.
Özel durumunuz varsa;
• Maluliyet var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Maluliyet Derecesini "%" üzerinden seçin.
• erken yaşlanma var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Bakıma muhtaç malul çocuk varsa karşısını işaretleyin.
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorsanız;
• "Sadece yurtdışı borçlanması ile emekli olmak istiyorum" karşısındaki boş kutucuğa tıklayın.
4C Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
Emekli Sandığı(4C) sigortalısı yani kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olarak çalışıyorsanız yine Sosyal Güvenlik Kurumu' nun "E-SGK" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz. 4C ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için;
• Doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinizi girin.
• 4C dahilindeki hizmetlerinizi, hizmet başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerinizi girin.
• Devredilen 4A (SSK), devredilen (4B) ve 506SK/Madde 20 dahilindeki hizmetleriniz mevcutsa ekleyin.
"Hesapla" tuşuna basarak, hesaplamayı tamamlayabilirsiniz