SSK 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Bilindiği üzere eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A hizmet koluna bağlı olarak sigortalı çalışanların emeklilik şartları;

- 09.1999 tarihi ve öncesi,



- 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası,



- 05.2008 tarihi ve sonrası



tarihlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Erkek ve kadın 4A sigorta koluna bağlı olarak çalışan vatandaşlarımız için 3600 günden emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken ödenmiş prim günü ve yaş şartlarını sağlamaları halinde emekli maaşı hakkı kazanmak mümkün hale gelmektedir. Her ne kadar kazanılan emeklilik maaşı;



- 7200 ödenmiş prim günü,



- Minimum 60 yaş



şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarımız kadar olmasa da geçimlerini sağlayabilecekleri bir gelire çalışmadan sahip olabilecekleri kanunen kendilerine tanınan bir haktır.