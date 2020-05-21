Markalara yeni pazar desteği

dövizkazandıranhizmetsektörlerinemarkalaşmadesteği için kesenin ağzını açtı.Hizmet sektöründeki markalargireceği her pazarda ayrı ayrı 5'er yılsüreyle desteklenecek. Holding veşirketlerde en fazla 6 markaya destekverilecek. Turquality programınınTürkiye İhracatçılar Meclisi'nceyürütülmesi yıllık 15 milyon dolarakadar desteklenecek. Yurt dışı reklam,tanıtım, pazarlama, danışmanlıkgiderleri ve pazar araştırmasıçalışmasına ilişkin proje başınakadar destek sağlanacak.Bu teşvik marka desteğindekadar çıkacak.yeniliklerideğerlendirenTürk markalarınınyeni girecekleri her pazarda ayrı ayrıolmak üzere 5 yıl destekleneceğinisöyledi.