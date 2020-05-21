7 YIL SONRA GELDİ



Beklenen iyi haber 'af paketi'yle geldi. Meclis'e gönderilen tasarıya göre; dondurulan primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Bir başka deyişle primler hiç dondurulmamış gibi işlem yapılacak. Bu yapılırken borcun faizi silinecek ve enflasyon farkı bulunacak. Peşin ödemede farkın yüzde 90'ı silinecek. Bu kapsamda en son düzenleme Şubat 2011'de yapılmıştı.



YÜZDE 90'I SİLİNECEK



Yeni düzenlemeyle geçmiş dönemden çok fazla Bağkur prim borcu olanlar büyük avantaj elde edecek. Örneğin; 2010 yılında en düşük Bağkur primi 47 liraydı. Bu borç 18 yıllık enflasyona göre hesaplandığında 376 lira oluyor. Bu borç peşin ödenirse enflasyon farkının yüzde 90'ı yani 296 lirası silinecek ve ödenecek prim 80 lira olacak. Af çıkmasaydı her ay için en az 700 lira ödenmesi gerekecekti.