Çağrı merkezi eziyetine son

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), çağrı merkezlerinin müşterilerini uzun süre telefonda bekletmesine "Dur" dedi. Çağrı merkezlerinin ulaşılabirlik seviyesinin yıllık bazda yüzde 95'in altına düşmemesi kuralı getirildi. Çağrı merkezlerinde aynı anda çalışan temsilci sayısına uygun bir hat kapasitesi kullanılacak. Çağrı merkezleri 60 yaş ve üstü vatandaşlara telefon bankacılığında doğrudan müşteri temsilcisine bağlanma imkanı sağlayacak. Kart iptal talebi için şubeye gitmeye gerek kalmayacak, banka çağrı merkezlerini aramak yeterli olacak. Satış ve pazarlama amacıyla pazar günleri arama yapılmayacak. Diğer günlerde de aramalar 09.00-20.00 arasında gerçekleştirilecek. Satış ve pazarlama amacıyla yapılan giden çağrılarda kullanıcının tekrar aranmama talebinde bulunması halinde çağrı merkezi temsilcisince gerekli kayıt alınarak sisteme işlenecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ