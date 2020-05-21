Çağrı merkezi eziyetine son

çağrı merkezlerininmüşterilerini uzun süre telefondabekletmesine "Dur" dedi. Çağrımerkezlerinin ulaşılabirlikseviyesinin yıllık bazda yüzde95'in altına düşmemesi kuralıgetirildi. Çağrı merkezlerindeaynı anda çalışan temsilcisayısına uygun bir hat kapasitesikullanılacak. Çağrı merkezleri60 yaş ve üstü vatandaşlaratelefon bankacılığında doğrudanmüşteri temsilcisine bağlanmaimkanı sağlayacak. Kart iptaltalebi için şubeye gitmeyegerek kalmayacak, banka çağrımerkezlerini aramak yeterliolacak. Satış ve pazarlamaamacıyla pazar günleri aramayapılmayacak. Diğer günlerde dearamalar 09.00-20.00 arasındagerçekleştirilecek. Satış vepazarlama amacıyla yapılangiden çağrılarda kullanıcınıntekrar aranmama talebindebulunması halinde çağrı merkezitemsilcisince gerekli kayıt alınaraksisteme işlenecek.