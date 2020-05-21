Büyük müjde! 1999'dan önce SGK (SSK) girişi olanlar kaç yılda emekli olur? İşte detaylar...

Sigorta giriş tarihi, emekliliği etkileyen en önemli unsurlardan biri. Hem emeklilik zamanında hem de emekli maaşında belirleyici oluyor. Son güncellemelere göre 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi yapılmış olan çalışanların bazı avantajları var. Bu avantajlar neler? 1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek? 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlara göre, 1999 yılı ve öncesinde sigortaya girişi yapılmış olan çalışanların emekli maaşı daha yüksek olacak şekilde belirlendi. Bunun yanı sıra emeklilik maaş oranları bu tarihten sonra sigorta girişi olanlara kıyasla daha yüksek, bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olan kişiler için emeklilik yaşı değil; ödenmesi gerekli olan prim miktarı düşük olmaktadır.