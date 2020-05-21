Borcu olan vatandaşlar dikkat! Tebligatlar yola çıktı! Hemen bunu yapın ve...

Haciz işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi adına borçlulara tebligat gönderiliyor. Banka hesabınıza ya da size ait olan mallara haciz gelmemesi için gerekli sorgulamaları düzenli olarak yapmanız gerekir. Zira borcun ödenmemesi halinde faiz uygulaması ve devamında haciz işlemi devreye girer. Borç miktarının ödenmemesi halinde borçlulara ilk etapta ikaz yollanır. Uyarının ardından 7 iş günü içerisinde borcun ödenmesi ya da taksitlendirme yapılması gerekir. Borcun bu sürede ödenmemesi durumunda banka hesabına elektronik haciz işlemi uygulanır.
UYAP SİSTEMİNDEN KISA MESAJ ARACILIĞIYLA HACİZ SORGULAMA
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), yasal anlamda dosyaların tek bir çatı altında toplanmasına imkan tanıyan oldukça kullanışlı bir sistemdir. UYAP sisteminde bulunan bütün dosyalar için sorgulama yapma imkanı geliştirilmiştir. Teknolojinin nimetlerinden yararlanarak vatandaşlar UYAP sistemi üzerinden adlarına haciz işlemi başlatılıp başlatılmadığını icra dosyalarından takip edebilirler.
UYAP sistemi üzerinden sorgulama işleminin yapılabilmesi için ilk adımda vatandaşların kayıt olmaları gerekir. Kayıt işlemi onaylanan kişilerin kısa mesaj yoluyla icra bilgilerine erişilmesine izin verilir.
Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell abonelerine özel olarak sunulan bu hizmet ücretlidir. Sorgulama başına vergiler dahil olmak üzere 1.5 TL ücret alınır.
Sorgulama yapabilmek için mesaj bölümüne T.C. kimlik numarası, dosya numarasının yazılmasının ardından 4060'a kısa mesaj göndermek yeterlidir.
HACİZ SORGULAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Alacaklı şahıs ya da şirketin borcunu haciz yoluyla tahsil edebilmesi için İcra Mahkemesinde dava açması gerekir. Bu nedenle haciz sorgulama işlemi icra dosyası takibiyle eş adımlara sahiptir. İcra dosyaları, ilgili icra müdürlüklerinin sisteminde kayıtlı olduğu için e-Devlet kapısı ve UYAP sistemi üzerinden sorgulama mümkündür.
E-DEVLET ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA
Kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında toplanmasına imkan veren e-Devlet, alternatif sorgulama işlemleriyle büyük kolaylık sağlar. Haciz sorgulaması için ilk adımda Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan "Dava Dosyası Sorgulama" sayfasına giriş yapılması yeterlidir.
Belirlenen sayfada sorgulama işleminin başlatılması adına "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basılması gerekir. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresine ilişkin boşlukların doldurulması gerekir. Tüm boşlukların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının ardından sayfanın alt kısmında bulunan "sisteme giriş yap" yazısına basılmalıdır.
E-HACİZ NEDİR? E-HACİZ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Borç miktarının ödenmemesi halinde borçlulara ilk etapta ikaz yollanır. Uyarının ardından 7 iş günü içerisinde borcun ödenmesi ya da taksitlendirme yapılması gerekir. Borcun bu sürede ödenmemesi durumunda banka hesabına elektronik haciz işlemi uygulanır.
HAKKIMDA AÇILMIŞ DAVA VAR MI?
"Hakkımda açılmış dava var mı, nasıl öğrenirim?" sorusunun iki farklı şekilde çözümü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 2008 yılında hayatımıza giren ve artık bir çok işlemimizi kolaylıklar uzun kuyruklar beklemeden halletmemize olanak tanıyan E-Devlet Kapısı. Hakkımda açılmış icra takibi var mı öğrenmenin diğer yolu ise Ulusal Yargı Ağı Projesi yani kısa ve bilinen adıyla UYAP. İki farklı yol ile de herhangi bir davaya müdahil olup olmadığınızı online olarak internet üzerinden T.C. kimlik numarası ile öğrenebilirsiniz