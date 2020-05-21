Açık büfelere israf ayarı

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda israfının otel, restoran ve kafelerde daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Açık büfelerin yeniden şekillenmesi konusunda bazı girişimlerin olacağına inanıyorum. Otel ve restoranlar da bu işin paydaşı olmalı. İyileşme sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile gerçekleştirilen 'Gıdanı Koru Kampanyası'nın tanıtımına katılan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Ülkemizde her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor. Yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek 10 milyar lira demek."