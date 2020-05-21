Açık büfelere israf ayarı

gıda israfının otel,restoran ve kafelerde daha fazlaolduğuna dikkat çekerek, "Kültürve Turizm Bakanlığımız ilebirlikte çalışıyoruz. Açık büfelerinyeniden şekillenmesi konusundabazı girişimlerin olacağınainanıyorum. Otel ve restoranlarda bu işin paydaşı olmalı. İyileşmesağlayacağımızı düşünüyorum"dedi.ile gerçekleştirilentanıtımına katılan Pakdemirli, şöylekonuştu: "Ülkemizde her yıl 18.8milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da625 bin çöp kamyonunun taşıdığıçöp miktarına denk geliyor. Yüzde 2civarında gıdayı çöpe göndermektenvazgeçersekdemek."