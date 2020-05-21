Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Açık büfelere israf ayarı

    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda israfının otel, restoran ve kafelerde daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz.

    Açık büfelere israf ayarı
    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda israfının otel, restoran ve kafelerde daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Açık büfelerin yeniden şekillenmesi konusunda bazı girişimlerin olacağına inanıyorum. Otel ve restoranlar da bu işin paydaşı olmalı. İyileşme sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile gerçekleştirilen 'Gıdanı Koru Kampanyası'nın tanıtımına katılan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Ülkemizde her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor. Yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek 10 milyar lira demek."
    Haberler Ekonomi Açık büfelere israf ayarı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri