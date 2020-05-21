9 ilde kuralar çekiliyor

100Bin Sosyal Konut' projesikapsamında bugünehaksahiplerini belirlediklerinibelirterek, "Bu hafta 9ildekuralarını çekeceğiz. Kuraçekimlerinidedi. '50Bin Sosyal Konut' projesi kapsamındainşaatının sürdüğünüaktaran Kurum, "100 bin sosyal konutuntemellerini de Haziran ayında atıyoruz" diyekonuştu. TOKİ'nin konut ve işyerleri içinbaşlattığı yüzde 20 indirim kampanyasınailişkin de Kurum, "Kampanyaya 4 bin 539kişi başvurdu. 247 milyon lira borç kapamaişlemi gerçekleştirildi" bilgisini paylaştı.