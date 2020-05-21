9 ilde kuralar çekiliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında bugüne dek 36 bin 73 konutun hak sahiplerini belirlediklerini belirterek, "Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini Temmuz sonunda tamamlayacağız" dedi. '50 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatının sürdüğünü aktaran Kurum, "100 bin sosyal konutun temellerini de Haziran ayında atıyoruz" diye konuştu. TOKİ'nin konut ve işyerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına ilişkin de Kurum, "Kampanyaya 4 bin 539 kişi başvurdu. 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi" bilgisini paylaştı.