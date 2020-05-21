Şimdi bu uygulamanın, mevcut emekliler için de devreye alınması düşünülüyor. Avans sistemi hayata geçerse, emekliler SGK'ya başvurup maaşlarının 3 katına kadar para alabilecek. Ödenen avans, 36 aya varan taksitlerle emeklinin maaşından kesilecek. Bunun için herhangi bir faiz alınmayacak. Maaşı 2 bin lira olan emekli 6 bin lira avans çekebilecek. Bunu da ayda 166,67 lira taksitle 36 ayda ödeyecek

FAİZSİZ NAKİT İMKANI

Faizsiz kredi için ise emekli maaşlarının yatırıldığı bankalara teklif götürülecek. Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Anlaşma sağlanırsa, emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilmesi gündeme gelecek. Maaşı 2 bin lira olan emekli, 20 bin liraya varan kredi çekebilecek. Emekliler isterse daha az tutarda da kredi kullanabilecek.