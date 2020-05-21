4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ

Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.

TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI

Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.

MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK

Emsal kararın tüm taşeronları kapsaması için hükümet olumlu karar verirse taşeron işçilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında yapılacak görüşmelerin ikincisinde ise taşeron işçilere zam yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak. Yüzde 4 zam alan taşeronlar hükümet ile yapılan görüşmelerde bu oranın yükseltilmesini talep edecek.