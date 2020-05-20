Vatandaşa 11.5 milyar TL

salgını ile mücadele sürecinde vatandaşın gelirini, işini korumak için devreye alınan programlar kapsamında sağlanan destek. Sosyal destek programı ile ilk fazda 2 milyon 111 bin haneye 2.1 milyar, 2. fazda 2 milyon 316 bin haneye 2.3 milyar ve ödemeleri süren 3. fazda da 1 milyon 13 bin haneye 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğindençalışan yararlandı. Bu kapsamda ödenen tutaroldu. Nakdi ücret desteğinden yararlananlarulaşırken,ödendi. Bu süreçte işsizlik ödeneğindenverilen tutar daoldu.5.440.551 haneye 5.440.551.000 TL3.050.854 kişiye 4.855.413.106 TL878.614 kişiye 441.169.757 TL591.894 kişiye 730.894.637 TL11.559.751.500 TL