Vatandaşa 11.5 milyar TL

Coronavirüs salgını ile mücadele sürecinde vatandaşın gelirini, işini korumak için devreye alınan programlar kapsamında sağlanan destek 11.5 milyar lirayı aştı. Sosyal destek programı ile ilk fazda 2 milyon 111 bin haneye 2.1 milyar, 2. fazda 2 milyon 316 bin haneye 2.3 milyar ve ödemeleri süren 3. fazda da 1 milyon 13 bin haneye 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon 50 bin çalışan yararlandı. Bu kapsamda ödenen tutar 4 milyar 855 milyon lira oldu. Nakdi ücret desteğinden yararlananlar 879 bine ulaşırken, 441 milyon 169 bin lira ödendi. Bu süreçte işsizlik ödeneğinden 592 bin kişiye verilen tutar da 731 milyon lira oldu.
SOSYAL DESTEK PROGRAMI: 5.440.551 haneye 5.440.551.000 TL
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: 3.050.854 kişiye 4.855.413.106 TL
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ: 878.614 kişiye 441.169.757 TL
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ: 591.894 kişiye 730.894.637 TL
TOPLAM: 11.559.751.500 TL
SOSYAL DESTEK PROGRAMI: 5.440.551 haneye 5.440.551.000 TL
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: 3.050.854 kişiye 4.855.413.106 TL
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ: 878.614 kişiye 441.169.757 TL
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ: 591.894 kişiye 730.894.637 TL
TOPLAM: 11.559.751.500 TL