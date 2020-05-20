Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan erkek işçilere erken emeklilik yolunda müjde verildi. Erkekler için özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla erkeklerin askerlik süresince çalışma hayatından uzak kaldıkları döneme dair geriye dönük prim ödemesi imkanı tanınmıştır. Sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar emeklilik maaşıyla, yaşlandıklarında rahat bir hayat sürmenin hayalini kurarlar. Kimileri emeklilik zamanını sahil kasabasına yerleşerek daha huzurlu bir şekilde geçirmek isterken; kimileri de emekliliğin tadını çıkarmayı tercih ediyorlar. Ancak bu hayallerin gerçekleşebilmesi için emeklilik şartlarının tamamlanması ve emeklilik maaşına kavuşulması gerekir.
ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için kişilerin mutlaka resmi başvurularını yapmaları gerekir. Hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A ile kendi nam ve hesabına bağlı olarak çalışan 4B statüsündekilerin başvurularını Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine iletmesi gerekir. Kamu görevlisi klasmanında 4C sigortalılık statüsüne bağlı olan erkek çalışanlar ise askerlik borçlanması talebini SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı üzerinden iletirler.
Başvuru sırasında; askerlik borçlanma başvuru formu, terhis belgesi, başvuru dilekçesi ile kimlik kartı gibi belgelerin olması gereklidir.
ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?
Askerlik borçlanması, erkek sigortalılara özel olarak sunulan sosyal bir haktır. Er ya da erbaş olarak birliğine teslim olan erkek sigortalılar, askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını geriye dönük olarak SGK'ya ödeyebilirler. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanmasından yararlanmak için gerekli olan şartlar belirlenmiştir.
Askerlik borçlanmasının; kısa, uzun ya da bedelli olmasına bakılmaksızın erkeklere sigorta başlangıç tarihini öne çekme hakkını sunması için askerliğin çalışma hayatından önce olması gerekir.
Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için kişilerin er ya da erbaş olarak vatani görevini tamamlaması veya yedek subaylık okulunda eğitim alması şarttır. Yedek subaylık okuluna hazırlık aşamasında geçirilen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilir.
Kişinin askerde olduğu süre boyunca işveren tarafından çalışanın adına Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir prim ödemesi yapılmamalıdır.
ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN YAPILAN PRİM ÖDEMESİNİN MİKTARI NE KADARDIR?
Askerlik borçlanmasına ilişkin yapılacak prim ödemesi, askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı kadar olabilir. Askerlik borçlanmasına dair prim ödemesinin miktarı asgari ücret üzerinden hesaplanır. Askerlik borçlanması için ödenecek olan taban miktar, brüt asgari ücreti %32'si; tavan miktar ise brüt asgari ücreti %32'sinin 7.5 katı kadardır. Buna göre; askerlik borçlanmasının günlük en düşük miktarı 31.39 TL olarak; en yüksek limit ise 235.44 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre askerlik borçlanmasının en düşük miktarı ay ve yıl bazında hesaplanmıştır.
1 aylık (30 günlük) askerlik borçlanması tutarı: 941.76 TL
1 yıllık (365 günlük) askerlik borçlanması tutarı: 11.301,12 TL
ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVRUSU NASIL YAPILIR?
Askerlik borçlanması başvurusu, kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi'ne doğrudan iletilebilir. Kamu görevlileri ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvuru dilekçesiyle bizzat ya da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak taleplerini iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında; askerlik borçlanma belgesi, askerlik terhis belgesi, başvuru dilekçesi ve üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisinin olması yeterlidir.