ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için kişilerin mutlaka resmi başvurularını yapmaları gerekir. Hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A ile kendi nam ve hesabına bağlı olarak çalışan 4B statüsündekilerin başvurularını Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine iletmesi gerekir. Kamu görevlisi klasmanında 4C sigortalılık statüsüne bağlı olan erkek çalışanlar ise askerlik borçlanması talebini SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı üzerinden iletirler.

Başvuru sırasında; askerlik borçlanma başvuru formu, terhis belgesi, başvuru dilekçesi ile kimlik kartı gibi belgelerin olması gereklidir.