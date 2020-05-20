Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını, Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağını duyurdu. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanıyor.
23 MAYIS'TA TAMAMLANACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 19 Mayıs tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs'ta başlayan ödemelerin 23 Mayıs'ta tamamlanacağını belirtti.
"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Pandemi sürecinde devlet ve millet olarak ortak bir mücadele sürdürüldüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Güçlü devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Bugünleri devlet ve millet işbirliği ile kısa zamanda atlatacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 19 Mayıs, "2" olanlar 20 Mayıs, "4" olanlar 21 Mayıs, "6" olanlar 22 Mayıs, "8" olanlar 23 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.
KYK KREDİ VE BURS NE KADAR?
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanıyor.
ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.
.BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
* Başarısız olması,
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.