CORONAVİRÜS nedeniyle sosyal temassız tatil seçenekleri gözde oldu. Mavi yolculuk için talep arttı. Kaş'ta, yat turizmiyle uğraşan seyahat acentesi sahibi Ergun Dündar, "1 haftalık, 15 günlük, 1 aylık tur isteyen var. Belirli gruplar halinde güzel koylarda, yat üstünde tatil yapmak istiyorlar. Şu anda yoğun bir talep var" dedi. Günübirlik tur yapan teknecilerin küçük düzenlemelerle haftalık turalara çıkabileceğini söyleyen Dündar, "Geçen yıllarda azalan mavi yolculukta bir patlama yaşanacağına inanıyorum. Sezon geç başlasa da bu yıl daha uzun bir deniz sezonu olacak" diye konuştu.
MÜŞTERİ HAZIR
Tekne ve yatlarını hijyen koşullarına uygun olarak yaza hazırladıklarını ve her türlü tedbiri alacaklarını anlatan Dündar, şöyle devam etti: "Müşterilerimize izole bir tatil olanağı sunacağız. Teknelerimizi denize indirdik. Müşterimiz hazır. Tek sorun belirsizliğin kalkması. Günübirlik turlar için de bir düzenleme yapılabilir. Müşteri sayısı azaltılarak, tekne kapasitesi yarıya indirilerek, sosyal mesafe kuralına uygun, maske takarak günübirlik turlar da başlatılabilir."
KARANTİNA TEKNEDE GEÇİYOR
COVİD-19 nedeniyle yat ve teknelere olan ilgi, Çeşme ve Kuşadası'ndaki marinalarda yoğunluğu artırdı. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, "Yatlara yoğun talep var. Marinalar da bundan dolayı yoğunlaştı" dedi. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan da "Tekne sahibi olmayanlar tekne almayı düşünüyor. Daha önce otellerde tatil yapanlar şu anda yat kiralama yoluna gidiyor. Önümüzdeki günlerde de ilginin artacağını düşünüyoruz. Yüzde 97 doluyuz. Şu anda yat sahipleri karantinayı teknelerde geçiriyor" diye konuştu.
MÜŞTERİ HAZIR
Tekne ve yatlarını hijyen koşullarına uygun olarak yaza hazırladıklarını ve her türlü tedbiri alacaklarını anlatan Dündar, şöyle devam etti: "Müşterilerimize izole bir tatil olanağı sunacağız. Teknelerimizi denize indirdik. Müşterimiz hazır. Tek sorun belirsizliğin kalkması. Günübirlik turlar için de bir düzenleme yapılabilir. Müşteri sayısı azaltılarak, tekne kapasitesi yarıya indirilerek, sosyal mesafe kuralına uygun, maske takarak günübirlik turlar da başlatılabilir."
KARANTİNA TEKNEDE GEÇİYOR
COVİD-19 nedeniyle yat ve teknelere olan ilgi, Çeşme ve Kuşadası'ndaki marinalarda yoğunluğu artırdı. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, "Yatlara yoğun talep var. Marinalar da bundan dolayı yoğunlaştı" dedi. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan da "Tekne sahibi olmayanlar tekne almayı düşünüyor. Daha önce otellerde tatil yapanlar şu anda yat kiralama yoluna gidiyor. Önümüzdeki günlerde de ilginin artacağını düşünüyoruz. Yüzde 97 doluyuz. Şu anda yat sahipleri karantinayı teknelerde geçiriyor" diye konuştu.