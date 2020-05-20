Bankaların vadeli mevduat faiz oranları 2020 yılı Mayıs ayında oldukça merak ediliyor. Bankaların mevduat faiz oranları 2020 yılı Mayıs ayında geriledi! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimi ardından gerileyen banka faizleri, Mayıs'ta yatırımcıya daha az faiz getirisi sundu. En yüksek mevduat faiz oranı Mayıs'ta sabit kalırken, başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda 32 günlük mevduat faiz oranları tek haneli rakamlara geriledi. En yüksek mevduat faizi veren kamu bankası ise 2020 Mayıs ayında, yüzde 9 vadeli hesap faizi ile Vakıfbank oluyor. Mayıs 2020 başlarken en yüksek mevduat faizi yüzde 11'de kaldı. Peki 2020 Mayıs vadeli mevduat faizleri ne oldu?
KAMU BANKALARI EN YÜKSEK YÜZDE 9 FAİZ VERİYOR!
Mayıs ayına başlarken kamu bankaları yüzde 8.50 – 9.00 bandında mevduat faizi sunuyor. En yüksek mevduat faizi veren kamu bankası ise 2020 Mayıs ayında, yüzde 9 vadeli hesap faizi ile Vakıfbank oluyor.
2020 MAYIS BANKALARIN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ GÜNCEL LİSTESİ
* Akbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.00
* QNB Finansbank 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.80
* Enpara 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.25
* ING 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* Ziraat Bankası 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.50
* Halkbank 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.50
* Vakıfbank 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
* İş Bankası 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.45
* Garanti BBVA 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.00
* Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.25
* Yapı Kredi Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.70
* Burgan Bank 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
* HSBC 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
* Fibabanka 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
* Denizbank 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.75
* Alternatif Bank 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
* Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
* Anadolubank 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.10
* Odeabank 32günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* Aktif Bank 32günlük N Kolay bono faizi yüzde 12.18
10 BİN TL'NİN EN YÜKSEK AYLIK FAİZ KAZANCI MAYIS'TA DEĞİŞMEDİ!
Mayıs 2020 döneminde en yüksek vadeli mevduat faizi veren banka olan Aktif Bank, N Kolay bono ile 10 bin TL mevduat için aylık yüzde 12.18 brüt faiz kazancı sunuyor. N Kolay bono aylık net faiz kazancı ise yüzde 11.50 olarak yatırımcılara nispeten yüksek mevduat faiz kazancı sunuyor.
10 Bin TL mevduatın aylık faiz kazancı, Mayıs ayında 90.52 TL oluyor. 300 Bin TL mevduatın aylık faizi ise bu dönemde 2 bin 715 lira 54 kuruş olarak hesaplanıyor.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.