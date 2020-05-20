Çin'de başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle döviz ve altında aşırı fiyat yükselmesi ve dalgalanmalar meydana geldi. Öyle ki altının gramı yaklaşık 60 TL, Amerikan doları ise yaklaşık olarak 80 kuruş artış gösterdi. Gram altın 397 TL'yi görerek rekor kırdı, 7.25 lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kıran dolar kuru yaşadığı bu yükselişin ardından hızla düşüşe geçmişti. Avro, İngiliz sterlini gibi para birimleri de bu süreçte değer gördü. Peki dolar kuru ne kadar olacak? Yükselecek mi yoksa düşecek mi? Dolar neden yükseliyor?