Çin'de başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle döviz ve altında aşırı fiyat yükselmesi ve dalgalanmalar meydana geldi. Öyle ki altının gramı yaklaşık 60 TL, Amerikan doları ise yaklaşık olarak 80 kuruş artış gösterdi. Gram altın 397 TL'yi görerek rekor kırdı, 7.25 lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kıran dolar kuru yaşadığı bu yükselişin ardından hızla düşüşe geçmişti. Avro, İngiliz sterlini gibi para birimleri de bu süreçte değer gördü. Peki dolar kuru ne kadar olacak? Yükselecek mi yoksa düşecek mi? Dolar neden yükseliyor?
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Mayıs ayının ortalarını geçtiğimiz ve normalleşme sürecinin başladığı şu günlerde Amerikan Doları'nın 7.27 TL'den 6.78'e kadar düştüğü, gram altının ise 397 sınırından sert dönüp 383 TL'ye kadar düştüğü görülmektedir. Mayıs ve haziran aylarında doların düşmeye devam edeceği ve 6.30 TL'ye kadar çekileceği, gram altının da dolar ile birlikte ons fiyatının da düşmesiyle 340 TL'ye kadar ineceği tahmin edilmektedir. Haziran ayında ortalama olarak Amerikan Doları'nın 6.30 TL, gram altının 335-340 TL, çeyrek altının ise 520-550 TL bandında olacağı tahmin edilmektedir.
Konu hakkında katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kurunda yaşanan düşüşün nedenlerini şu şekilde sıraladı;
Dışarıya TL çıkışının yasaklanmış olması,
3 yabancı bankaya BDDK tarafından alınan tedbir kararı ve cezalandırılacağının söylenmesi,
Bu kararların swap işlemleri ile manüpalitif eylemler yapmak isteyen bankaları caydırması,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından G20 ülkeleri ile swap anlaşması için görüşmelerin sürdüğünün söylenmesi,
İç piyasada yatırımcıların swap anlaşması beklentisini fiyatlaması,
Amerikan ekonomisi için açıklanan verilerin beklentilerden çok daha fazla kötü çıkması,
Amekrikan Merkez Bankası FED Başkanı Powell tarafından yapılan negatif faiz açıklaması.
SWAP İDDİASI
Piyasalardan alınan bilgilere göre dolar kurunda yaşanan düşüşün swap anlaşması iddiası ile yaşandığı bildirildi. Gündemde yer alan haberlerde İngiltere ve Japonya ile Swap anlaşmasına varıldığı bildirildi. Bu iddialar sonrası dolar kuru sert şekilde düşüşe geçti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı , Swap anlaşmasının olmadığına yer verildi ve iddialar yalanlandı.
AŞI ETKİSİ
Dolar kuru ile altın fiyatlarında ilk olarak aşı etkisi görüldü. ABD merkezli bir şirketin aşıda insanlar üzerinde ilk sonuçların olumlu olduğunu açıklaması sonrası düşüşe geçti.
DOLAR SON BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde olan dolar/TL düşüş yönlü hareketini hızlandırdı. Parite, 6,75'e kadar gerileyerek son 1 aydaki en düşük seviyesini gördü.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.