Bankada hesabı olan, kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor! Resmen değişti, artık...

Herkes çok dertliydi ve resmen değişti. Bankada hesabı olan, kredi kartı ya da kredi kullanan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yapılan değişiklik ile bundan sonra 60 yaş ve üstü vatandaşlara telefon bankacılığında doğrudan müşteri temsilcisine bağlanma imkanı sağlayacak. Satış ve pazarlama amacıyla pazar günleri çağrı merkezi tarafından arama yapılamayacak, diğer günler için yapılan aramalar ise Türkiye saatiyle 09.00-20.00 arasında gerçekleştirilecek.