A101 21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine birbirinden farklı indirimlerle geliyor. Bu nedenle aktüel ürünleri incelemek ve haftanın fırsatlarını değerlendirmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. A101'de bu hafta teknoloji, ev eşyaları, mutfak eşyaları, temizlik ve yiyecek ürünleri ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki, Perşembe günü A101'de hangi indirimli ürünler var? İşte bu hafta satışa sunulacak o ürünler... Kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında; smart tv özellikli, dahili uydu alıcılı HI-LEVEL 58″ Ultra HD Smart Led TV 2799 TL, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL, Piranha Gaming Mouse 29,95 TL. Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL, Dahili uydu alıcılı, Samsung 40N5000 FullHD Led TV 1999 TL, Samsung Kulak İçi Kulaklık 49,95 TL, Samsung 10000 mAh Powerbank 109 TL, Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık 499 TL, 16 GB dahili hafızalı, 5 MP arka kameralı, 2600 mAh pil gücüne sahip, 2 yıl garantili Samsung Galaxy A2 Akıllı Telefon 799 TL fiyatı ile bulunuyor.