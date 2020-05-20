İŞKUR üzerinden son dakika 20 Mayıs iş ilanları yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 21.008 personel alım ilanı yayımlandığı görüldü. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor. Yayınlanan İŞKUR iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.
İŞKUR ÜZERİNDEN 14 BİN PERSONEL ARANIYOR
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu ve özel kurumlar tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına adayların son dakika başvuru yapması gerektiği İŞKUR yetkilileri tarafından açıklandı. Bazı ilanların bitiş tarihi bugün olmasından dolayı adayların en kısa sürede İŞKUR il ve ilçe merkezlerine başvurularını iletmeleri gerektiği belirtildi. Yayınlanan İŞKUR iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.
İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
Beden İşçisi (Genel)3197
Temizlik Görevlisi448
Kasiyer360
Makineci (Dikiş)328
Paketleme işçisi325
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi234
Ön Muhasebeci216
Şoför-Yük Taşıma199
Reyon Görevlisi192
Dokuma Konfeksiyon Makineci185
Güvenlik Görevlisi174
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı165
Satış Danışmanı / Uzmanı164
Müşteri Temsilcisi142
Forklift Operatörü132
Plastik Mamuller Montaj İşçisi101
Tır-Çekici Şoförü101
Ambar/Depo Görevlisi99
Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı97
Elektrikçi (Genel)92
Garson (Servis Elemanı)90
Konfeksiyon İşçisi90
Büro Memuru (Genel)85
Elektrik Teknisyeni84
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı84
CNC Torna Tezgahı Operatörü81
Mekanik Bakım Onarımcısı80
Kurye79
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)77
Aşçı76
Beden İşçisi (İnşaat)71
Düz Dikiş Makineci71
Beden İşçisi (Temizlik)70
Hemşire70
İnşaat İşçisi65
Elektro-Mekanik Montaj Ustası63
Elektrik-Elektronik Teknisyeni62
Muhasebe Meslek Elemanı61
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)60
Makine Mühendisi60
Muhasebeci57
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)56
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)55
Kapalı Depo Görevlisi53
Pazarlamacı53
Makine Teknikeri52
Turizm Ve Otelcilik Elemanı52
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı51
Gıda Teknikeri49
CNC Freze Tezgahı Operatörü48
Bahçıvan47
Çağrı Merkezi Elemanı47
Kamyon Şoförü47
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)46
Kalite Kontrolcü46
Metal Sac İşleme İşçisi44
Sekreter43
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı42
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş39
Lojistik Elemanı39
Makine Montaj İşçisi38
Sıhhi Tesisatçı38
Çaycı37
Depo Görevlisi (Gıda)37
Kasap37
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)36
Mermer İşçisi36
İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).
• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.
• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.
• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.
• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.
• SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.
• Şirket unvanını girmelisiniz.
• Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.
• Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.
• Kuruluş Tarihini girin.
• Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.
• En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.
İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.