Bu ay kredi faiz oranlarında yeni haberler geldi. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bayram kredisi imkanı sunuldu. Ayrıca bilindiği üzere son kredi faiz indirimini konut kredisinde Yapı Kredi duyurmuştu. 3 kamu bankası da hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi desteğini sundu. Bayram için ihtiyacı olan vatandaşlara da bazı bankalar tarafından kredi imkanları sunuluyor. Yakın zamanda iki banka daha 3 ay ertelemeli bayram kredisi fırsatını duyurdu. İşte banka banka faiz oranları...
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Son olarak yakın zamanda konut kredisi faizini indiren Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.
İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,96
Tüketici kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94 (Sıfır konutlar için 0,79)
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,94
İhtiyaç kredisi: 1,07
Konut kredisi: 0,94
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,34
İhtiyaç kredisi: 1,19
Konut kredisi: 1,09
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.11 (0 km) 1,13 (2.el araçlarda)
İhtiyaç kredisi: 1,45
Konut kredisi: 0,99
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,45
İhtiyaç kredisi: 1,04
Konut kredisi: 1,28
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 1,14
Konut kredisi: 0,99
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 0,79
Konut kredisi: 0,99
ING BANKTAN KREDİ MÜJDESİ!
ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek! ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!
ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!
ING Bank, vatandaşa uygun faiz oranı ve vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi sunuyor! ING Bank Türkiye'den yapılan açıklamada, banka müşterisi olsun olmasın, başvuru yapan herkese 60 ay vadeli, 0.79 faiz oranlı ihtiyaç kredisi verileceği belirtildi. ING tarafından yapılan açıklamayla, güçlü bankacılık anlayışıyla her zaman en kolay ve zahmetsiz kredi paketlerini sunan ING Türkiye'nin, bireysel ihtiyaç kredileri için de faiz oranlarını 0.79'a düşürdüğü belirtildi.
ING Bank, müşterisi olsun veya olmasın tüm bireysel kişiler için uygun faiz oranlı ve 60 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredi paketlerini duyurdu. ING Bireysel ihtiyaç kredi başvuruları, şubeye gerek olmaksızın ING Mobil bankacılık uygulaması üzerinden yahut ing.com.tr adresinden kolaylıkla yapılabilecek. Ing müşterilerine kredilerde bir de kolaylık sağlanıyor. Şöyle ki ING Bank'ın halihazırdaki müşterileri, ING İnternet Bankacılığı ve ING Mobil uygulamaları üzerinden ING Bank 0.79 faiz oranı ve 60 ay vade seçenekli ihtiyaç kredilerini derhal kullanabilecekler. ING Bank müşterisi olmayan bireysel kişiler ise yine şubeye gitmeden, ilgili evraklarla kredi başvurusunda bulunabilecekler.
EKONOMİSTLERE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK
Yabancı ekonomistler de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında da faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. TL'deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.
CAZİP FAİZLER KONUT TALEBİNİ DESTEKLİYOR
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, mart ayında bir önceki aya kıyasla ipotekli konut satışının yüzde 90,4 arttığını anımsattı.
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin ve kısıtlamaların mart ayında uygulanmaya başlaması dolayısıyla söz konusu aydaki verilerin oldukça önemli olduğunu ifade eden Cevizci, "Ekonomi yönetimi ve bankaların, konut satışlarının desteklenmesi adına attığı adımlar satış performansında etkili oldu. Kısıtlamalara karşın mart ayında konut alımlarındaki istek devam etti." değerlendirmesinde bulundu.
Cevizci, konut faiz oranlarının hala cazip seviyelerde yer aldığını ve bu durumun konut alımlarındaki talebin korunmasını desteklediğini söyledi.
Ekonomik faaliyetlerin tekrardan ne zaman normale döneceğinin konut satışları için önemli olduğuna vurgu yapan Cevizci, ekonomik koşulların yılın ikinci çeyreğinde düzelmesi ile yazın konut satış hızında bir miktar daha yükselişlerin olabileceğini kaydetti.
2013-2020 döneminde ilk çeyrek ipotekli konut satışları şöyle:
|
YILLAR/AYLAR
|
OCAK
|
ŞUBAT
|
MART
|
TOPLAM
|
2020
|
42.237
|
43.733
|
43.329
|
129.299
|
2019
|
6.537
|
8.890
|
22.762
|
38.189
|
2018
|
28.678
|
27.916
|
32.786
|
89.380
|
2017
|
35.993
|
38.676
|
50.424
|
125.093
|
2016
|
26.584
|
30.455
|
38.822
|
95.861
|
2015
|
33.178
|
36.952
|
45.315
|
115.445
|
2014
|
32.046
|
24.059
|
24.465
|
80.570
|
2013
|
36.581
|
37.150
|
41.809
|
115.540
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.