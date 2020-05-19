İŞKUR tarafından personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda vasıflı ve vasıfsız binlerce personel alımı yapılacak.

Türkiye'de normalleşme sürecinin konuşulduğu bugünlerde iş arayanlar için İŞKUR üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 15 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu ve özel kurumlar tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler aktarıldı. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.