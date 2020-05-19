SSK ve Bağ-Kur emeklileri Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günler maaşların ödeneceği tarihi beklemeye başladı. Bu anlamda milyonlarca emeklinin kazanç artışları sürüyor. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse, ek ödeme tutarlarında 361 liraya varan artış olacak. Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor. Peki, bu ödemeyle 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
EMEKLİYE EK ÖDEME TÜED GÜNDEME GETİRDİ
Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.
TÜED'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A MEKTUP
TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.
YAKINI DA ALACAK
Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.
Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
MAYIS AYINDA EMEKLİ OLANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "11.05.2020 tarihinde kamu kuruluşundan 65 yaşımı doldurduğum için emekli yapıldım. Emekli maaşım halen bağlanmadı. Ben Ramazan Bayramı için verilen bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor muyum? Bin liralık yardıma başvuru için bir belge gerekiyor mu?" sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...
01.09.1963 doğumluyum. SSK başlama tarihim 06.06.1986. Bu tarihten sonra aralıklarla 3634 günüm var. Askerlik borçlanması duruyor.
Ayrıca 7 yıl kahve işlettim, vergi oda kaydım var, Bağ-Kur kaydım yok. İş mahkemesinde dava açtım, reddettiler. Bağ-Kur'daki günlerimi nasıl kazanabilirim? Benim durumumdakilere herhangi bir düzenleme var mı? Mehmet AÇIKGÖZ
Maalesef sadece vergi kaydı Bağ- Kur'lu olmaya yetmiyor. O zaman Bağ-Kur'a da giderek kayıt yaptırmanız gerekiyordu. Şu anda geriye dönük bir borçlanma ya da tescil imkanı bulunmuyor. Açtığınız davanın mahiyeti neydi bilmiyoruz ama bu konuda bazı Yargıtay kararları bulunuyor. Bunların size uyup uymadığını bir hukukçuya danışabilirsiniz.
Bin liralık yardıma başvuru için bir belge gerekiyor mu? Halit AK
Bunun için e-Devlet'ten başvuru yapmanız gerekiyor. Oradaki soruları cevaplamanız başvuru için yeterli olacaktır.
Emekliliğime 5 yıl var. Şimdi zorunlu Bağ-Kur'lu oldum, emekli olunca maaşım düşer mi? Kerim UÇAR
Emekli maaşını sizin kazançlarınız belirliyor. Bağ-Kur'dan asgari ücret gösterirseniz evet düşer. Daha önce yüksekse yüksek olur.
11.05.2020 tarihinde kamu kuruluşundan 65 yaşımı doldurduğum için emekli yapıldım. Emekli maaşım halen bağlanmadı. Ben Ramazan Bayramı için verilen bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor muyum? Bayram ikramiyesine hak kazanabilmem için emekli maaşımın bağlanması şart mı? Şartsa hangi tarihe kadar bağlanması gerekiyor? Enver TAŞKIRAN
Emeklilik kararı SGK tarafından alındıysa ikramiye hakkınız doğuyor.
Emekli maaşını almış olmanıza gerek yok ama emeklilik kararınızın alınıp tahsis numaranızın bildirilmiş ve emekli maaşının hesaplanmaya başlamış olması lazım.
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