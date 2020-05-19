EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

MAYIS AYINDA EMEKLİ OLANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "11.05.2020 tarihinde kamu kuruluşundan 65 yaşımı doldurduğum için emekli yapıldım. Emekli maaşım halen bağlanmadı. Ben Ramazan Bayramı için verilen bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor muyum? Bin liralık yardıma başvuru için bir belge gerekiyor mu?" sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...