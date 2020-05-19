Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak zorunda kalan ve iş arayanlar için 15 bin 75 personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.