Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak zorunda kalan ve iş arayanlar için 15 bin 75 personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.
İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapılacak kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.
İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
MeslekAçık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel)2649
Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)605
Satış Danışmanı / Uzmanı356
Kasiyer315
Ön Muhasebeci291
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi277
Paketleme işçisi271
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı263
Temizlik Görevlisi257
Makineci (Dikiş)249
Reyon Görevlisi206
Elektrik Teknisyeni153
Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı148
Şoför-Yük Taşıma148
Forklift Operatörü144
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)129
Ambar/Depo Görevlisi115
CNC Torna Tezgahı Operatörü114
Konfeksiyon İşçisi112
Elektrikçi (Genel)111
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi102
Kurye101
Garson (Servis Elemanı)100
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı96
Mutfak Görevlisi94
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni90
Güvenlik Görevlisi90
Makine Mühendisi90
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)89
Kalite Kontrolcü87
Çağrı Merkezi Elemanı83
Aşçı82
Tır-Çekici Şoförü81
Mekanik Bakım Onarımcısı80
Büro Memuru (Genel)74
Beden İşçisi (Temizlik)70
Muhasebe Meslek Elemanı68
CNC Freze Tezgahı Operatörü67
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı66
Metal Mamuller Montaj İşçisi66
Muhasebeci63
Pazarlamacı62
Ziraat Mühendisi57
İmal İşçisi55
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı51
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)50
Düz Dokuma Kumaş İşçisi50
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)50
Ticaret Sekreteri50
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)49
Düz Dikiş Makineci49
Bahçıvan47
Depo Sevkiyat Sorumlusu47
Kasap47
Makine Montaj İşçisi47
Gıda Mühendisi45
Mermer İşçisi44
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş43
Dokuma Konfeksiyon Makineci42
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )40
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39
CNC Programcısı39
Kamyon Şoförü39
Müşteri Temsilcisi39
Satış Temsilcisi / Plasiyer39
Sekreter39
Makine Montajcısı38
Makine Bakımcı37
Dökümcü (Metal)36
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi36
Hemşire36
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)36
Medikal Maske İmal İşçisi36
Otomotiv Boya İşçisi36
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)36
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü36
Bisküvi İmalat İşçisi35
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)35
Lojistik Elemanı35
Depo İşçisi (Elleçleme)34
Elektrik-Elektronik Teknisyeni34
Perakende Satış Elemanı (Gıda)34
Ambalajcı (El İle)33
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)33
Beden İşçisi (İnşaat)32
Makine Teknikeri31
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı31
Ahşap Mobilya İmalat Ustası30
Boyacı-Metal30
Bulaşıkçı (Stevard)30
Çaycı30
Çelik Kaynakçısı30
Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı30
Elektronik Montörü (Genel)30
E-Ticaret Meslek Elemanı30
Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik30
Marangoz30
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)30
Turizm Ve Otelcilik Elemanı30
Elektrik-Elektronik Mühendisi29
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)29
Büro İşçisi28
Teknik Ressam28
Gıda Teknikeri27
Kalite Kontrolcü-Tekstil27
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü27
Ahşap Mobilya İmalatçısı26
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)26
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası26
Aşçı Yardımcısı25
Çay Teknolojisi Teknisyeni25
Manav25
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25
Paketleme İşçisi (Gıda)25
Sevkiyat Görevlisi25
Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi24
Sıhhi Tesisatçı23
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü22
Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi22
CNC Plazma Kesim Operatörü21
Dikim İşçisi (Bahçecilik)21
Elektronik Teknisyeni21
Geçici Personel21
Mobilya Montajcısı21
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri20
Bayan Kuaförü20
Bilgisayar Programcısı20
Diğer Mobilya İşçileri20
Elektronik Teknolojisi Teknikeri20
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı20
İşaretçi/Sapancı20
Kablo İmal Makinesi Operatörü20
Kalite Kontrol Sorumlusu20
Mobilya Döşeme İşçisi20
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)20
Vinç Operatörü20
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi19
Kimya Mühendisi19
Kimyager19
Betonarmeci18
İnşaat Mühendisi18
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)18
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)18
Süthane/ Mandıra İşçisi18
CNC Lazerle Kesme Operatörü17
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü17
Elektrik Teknikeri17
Endüstri Mühendisi17
Grafik Tasarımcısı17
İthalat-İhracat Sorumlusu17
Otomotiv Elektrikçisi17
Otomotiv Montaj İşçisi17
Teknik Servis Elemanı17
Grafiker16
Yufka Ustası16
Bilgisayar Mühendisi15
Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni15
Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri15
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)15
Terzi15
Yağ Dolum Makinesi Operatörü15
Bekçi14
Depo Görevlisi (Gıda)14
Diğer Elektrik Tesisatçıları14
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı14
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü14
Elektrik Mühendisi14
Metal Sac İşleme İşçisi14
Muhasebe Yardımcı Elemanı14
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı14
Plastik Mamuller Montaj İşçisi14
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)13
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)13
Mobilya Döşeme Ustası13
Mobilyacı13
Pazarlama Sorumlusu13
Prefabrik Yapı Montaj İşçisi13
Yazılım Geliştiricisi13
Alüminyum Doğramacı12
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı12
Dış Ticaret Meslek Elemanı12
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı12
Kapalı Depo Görevlisi12
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı12
Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi12
NC/CNC Tezgah Operatörü12
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)12
Veteriner Hekim12
Ağaç Palet İmalatçısı11
Beton Transmikser Operatörü11
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik11
Demir Doğramacı11
Elektrik malzemesi montaj işçisi11
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri11
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)11
Kablo Montaj İşçisi11
Kalite Kontrolcü (Metal)11
Kargo Takip Görevlisi11
Motosikletli Kurye11
Muhasebe Uzmanı11
Okul Öncesi Öğretmeni11
Oto Yıkama Elemanı11
Otomotiv Boya Ustası11
Örgü Makinası Operatörü11
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı11
Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı11
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı11
Web Tasarımcısı11
Bilgi Teknoloji Danışmanı10
Diğer Sağlık Personeli10
Dokuma Operatörü/Teknisyeni10
Engelli Bakıcısı10
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller10
Güvenlik Görevlisi (Silahsız)10
Kablo Gruplama İşçisi10
Mekaniker-Yüksek Fırın, Çelikhane,haddehane Ve Yardımcı Tesisler10
Mimar10
Open End Makinesi Operatörü10
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)10
Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi10
Şoför (Yolcu Taşıma)10
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)10
Taş Yontma İşçisi10
Tel Büküm Elemanı10
Tel Çekme İşçisi (Makine İle)10
Turşucu10
Yaş Boya Ustası/Operatörü10
Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı10
Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),10
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği9
Diğer Elektrik Teknisyenleri9
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı9
İnsan Kaynakları Uzmanı9
İnşaat Teknolojisi Teknikeri9
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı9
Kapıcı9
Kapıcı-Kaloriferci9
Kaynak Operatörü9
Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü9
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil9
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü8
Beton Santral Operatörü8
Bilgi İşlem Destek Elemanı8
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri8
Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler8
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri8
Elektrostatik Boya Operatörü8
İngilizce Öğretmeni8
İnşaat Ustası8
Makarna Paketleme İşçisi8
Market Elemanı8
Meydancı - imalat8
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)8
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu8
Proses İşçisi8
Sıvı Dolum Makinesi Operatörü8
Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat8
Sigortacılık Meslek Elemanı8
Tesviyeci8
Veri Giriş Elemanı8
Asansör Bakım ve Onarım Ustası7
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü7
Boru Kaynakçısı7
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü7
Danışma Memuru7
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)7
Eczane İşçisi7
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı7
Hidrolik Apkant Pres Operatörü7
İç Mimar7
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)7
Kamyonet Şoförü7
Mağaza Sorumlusu/şefi7
Makine Operatörü (Deri İşlenti)7
Mekatronik Mühendisi7
Minibüs Şoförü7
Montajcı (Kurgucu)7
Pazarlama Uzmanı7
Polyester İmal İşçisi7
Psikolog7
Tekne Ustası (Polyester)7
Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi7
Yükleyici (Loder) Operatörü7
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)6
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı6
Arge Elemanı6
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı6
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)6
Ebe6
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni6
Elektro-Mekanik Montajcısı6
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü6
İnşaat İşçisi6
Kimya Teknikeri6
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi6
Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)6
Kuruyemiş Paketleme İşçisi6
Laborant (Tekstil)6
Makine Bakım Ustası6
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim6
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)6
Metal Doğramacı6
Muhasebe Müdürü6
Planlama Şefi6
Plastik Boru İmal İşçisi6
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)6
Satın Alma Sorumlusu6
Satış Destek Personeli6
Satış Görevlisi6
Soğuk Demirci6
Tifdruk Baskı Operatörü6
Yazılım Mühendisi6
Ahşap İskelet Montaj Elemanı5
Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü5
Ayakkabı İmalatçısı5
Bant elemanı5
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı5
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu5
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı5
Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj)5
Çivi İmal Makinesi Operatörü5
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)5
Depo Görevlisi (Hammadde)5
Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni)5
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)5
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni5
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi5
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü5
Etiket yapıştırma işçisi (el ile)5
Etiketçi (Makineyle)5
Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı5
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı5
Fason Takip Elemanı (Tekstil)5
Fındık İşleme İşçisi5
Gemi Montajcısı5
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı5
Geri Dönüşüm İşçisi5
Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı5
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen5
Helva Ustası5
İç Giyim Konfeksiyon Makineci5
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı5
İstihsal Teknisyeni5
İş Makineleri Teknisyeni5
İşletme Elektrik Bakımcısı5
Kalıpçı-Pres5
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)5
Kaya Kamyonu Operatörü5
Kepçe Operatörü5
Kesimci (Konfeksiyon)5
Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)5
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı5
Liman işçisi5
Mağaza Müdürü5
Matbaa İşçisi5
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi5
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni5
Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)5
Otomotiv Kaporta Ustası5
Plastik Film İşleme Operatörü5
Punta Kaynak Makinesi İşçisi5
Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)5
Robot Kaynak Operatörü5
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)5
Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı5
Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)5
Sigorta Acentesi Teknik Personeli5
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)5
Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı5
Son Ütücü5
Sosyal Medya Uzmanı5
Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi)5
Tekne Montaj İşçisi5
Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü5
Tesis Sorumlusu (Maden)5
Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü5
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)5
Üretim Planlama Memuru5
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)5
Alüminyum imalat işçisi4
Ambalajcı (Makine İle)4
Arıcılık Teknikeri4
Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri4
Baskı Operatörü - Tekstil4
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü4
Bilişim Personeli4
Boya dolum ve ambalajlama işçisi4
Boyahane Tesis Takip İşçisi4
Börek Ustası4
Büro Memuru (İdari İşler)4
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı4
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil4
CNC Kayar Otomat Operatörü4
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü4
CNC Taşlama Operatörü4
Çağrı Merkezi Yöneticisi4
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde4
Çevre Mühendisi4
Çiftlik İşçisi (Genel)4
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı4
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)4
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı4
Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler4
Diğer Elektronik Teknisyenleri4
Diğer Hemşireler4
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları4
Dökümcü4
Elektrik Pano Elemanı4
Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)4
Gıda Teknolojisi Teknikeri4
Güvenlik Sistemleri Teknisyeni4
Halkla İlişkiler Görevlisi4
Hazır Köfte İmal İşçisi4
İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni4
İş Makineleri Operatörü4
Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi4
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim4
Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı4
Maden Mühendisi4
Maden Paketleme İşçisi (Kalsit)4
Makine Teknolojisi Teknisyeni4
Mali Müşavir4
Mekatronik Teknisyeni4
Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü4
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi4
Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı4
Oto Döşemecisi4
Özel Eğitim Öğretmeni4
Planlama Mühendisi4
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı4
Satış Pazarlama Şefi4
Sosyal Hizmet Uzmanı4
Su Ürünleri Mühendisi4
Tıbbi Malzeme İmal İşçisi4
Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)4
Traktör Şoförü4
Tuğla İmal İşçisi4
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu4
Üretim Paneli Kontrol Operatörü4
Ziraat Teknikeri4
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü3
Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı3
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü3
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi3
Aşçıbaşı3
Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü3
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)3
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)3
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı3
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü3
Biyolog3
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu3
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı3
Çamaşırcı (Genel)3
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni3
Dalgıç (Balıkadam)3
Depo Görevlisi (Yarı Mamul)3
Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi3
Dış Ticaret Uzmanı3
Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri3
Diğer İnşaat Teknisyenleri3
Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri3
Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları3
Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler3
Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi3
Döner Ustası3
Elektrik Tesisat Ustası3
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni3
Elektrik ve Otomasyon Şefi3
Elementer Sigorta Temsilcisi3
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı3
Fotoğrafçı3
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi3
Giysi Tadilatçısı3
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)3
Haber Editörü3
Halı Yıkama İşçisi3
Harita Teknikeri3
Hekim-Pratisyen3
İlan Ve Reklam Satıcısı3
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı3
İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri3
İlköğretim Matematik Öğretmeni3
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)3
İnşaat Bekçisi3
İnternet Editörü3
İş Geliştirme Uzmanı3
İşletme Elektrik Bakım Ustası3
Kalite Kontrolcü (Plastik)3
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu3
Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi3
Kauçuk Yoğurucu3
Kaynak Teknisyeni3
Klima Sistemleri Teknisyeni3
Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)3
Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)3
Kuruyemişçi3
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri3
Lahmacun Ustası3
Laminasyon Makinesi Operatörü3
Lojistik Operasyon Elemanı3
Lojistik Operasyon Sorumlusu3
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı3
Mermer Ebatlandırma İşçisi3
Metal Levha İşçisi3
Metal Pres Makinesi Operatörü3
Metal Sac İşleme Ustası3
Mis Sabun Üretim İşçisi3
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı3
Oda Görevlisi-Turizm3
Oksi-Gaz Kaynakçısı3
Orman İşçisi3
Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem)3
Örtü ve Minder Dikişçisi3
Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri3
Pizza Ustası3
Plastik Kırma Makine Operatörü3
Plastik Mamuller İmal İşçisi3
Pres Ustası3
Sağlık Bakım Teknisyeni3
Servis Şoförü (Okul)3
Sıcak Mutfak Aşçısı3
Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı3
Şirket Genel Sekreteri3
Teknik Satış Temsilcisi3
Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi3
Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)3
Traktör Bakım Onarımcısı3
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim3
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)3
Yapı Laboratuvarı Teknisyeni3
Yemekhane işçisi3
Yönetici-Sigorta3
Ziraat Mühendisi (Zootekni)3
Ağ Teknolojileri Uzmanı2
Alüminyum Kaynakçısı2
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı2
Ambalajlama işçisi (el ile)2
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni2
Arşiv Destek Elemanı2
Asansör Montaj İşçisi2
Aşçı (Özel Hizmet)2
Bankacılık Meslek Elemanı2
Benzinli Otomotiv Mekanikeri2
Beton Baca Üretim Makinası Operatörü2
Beton Boru Üretim Makinası Operatörü2
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı2
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci2
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı2
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı2
Bilgisayar Teknisyeni2
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı2
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim2
Biyosidal Mesul Müdürü2
Borverk (Bohrwerk) Operatörü2
Boya Renk Ayar Elemanı2
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni2
Büro Yönetimi Elemanı2
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü2
CNC Punch Makinesi Operatörü2
CNC Router Operatörü2
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim2
Çağrı Merkezi Takım Lideri2
Çelik Kapı Montaj İşçisi2
Çikolata İmal İşçisi2
Çile Makinesi İşçisi2
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)2
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)2
Dekoratif Cam İmal İşçisi2
Diğer Cam Ve Seramik Süsleyicileri Ve Dekoratörleri2
Diğer Elektronik Montörleri2
Diğer Elektronik Mühendisleri2
Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar2
Diğer Mühendisler2
Diğer Teknik Hizmet Personeli2
Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler2
Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı2
Diyaliz Teknikeri2
Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı2
Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı2
Döşemeci (Gemi)2
Duşakabin Montajcısı2
Ebe-Hemşire2
Eczacı Kalfası2
Eğitim Danışmanı2
Elektrik Pano Montaj Ustası2
Elektro-Mekanik Montaj Ustası2
Elektronik Cihazlar Montörleri2
Elektronik Mühendisi (Genel)2
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri2
Fabrika Satış Temsilcisi2
Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü2
Finans Uzmanı2
Finansman Sorumlusu2
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim2
Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü2
Gıda Laboratuvar Elemanı2
Giyotin Makas İşçisi2
Granül İmal İşçisi2
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı2
Hamal/Elle Taşıma2
Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri2
Isıcam İmal İşçisi2
İdari Büro Görevlisi2
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi2
İnşaat Boyacısı/Boyacı2
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni2
Jeofizik Mühendisi2
Jeoloji Mühendisi2
Kadın Giyim Modelisti2
Kahvaltı Hazırlama Elemanı2
Kapı Montaj İşçisi2
Kaynak Mühendisi2
Kebap Ustası2
Kepenk Montaj İşçisi2
Kimya Laboratuvarı Görevlisi2
Kimya Teknisyeni2
Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi2
Kurumsal İletişim Uzmanı2
Kümes Bakım İşçisi2
Lastik Kaplama İşçisi2
Lojistik Uzmanı2
Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı2
Makam Şoförü2
Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi2
Mermer Silim İşçisi2
Metal İşleri Teknisyeni2
Metal Kesme Operatörü2
Metal Şekillendirici (Elle)2
Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)2
Mobilya Paketleme İşçisi2
Motorlu Kara Taşıtları Eksperi2
Muhasebe Yetkilisi2
Mutfak Eşyaları Tamircisi2
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)2
Odyometri Sağlık Teknikeri2
Operasyon Yöneticisi2
Otobüs Kaptanı (Şoförü)2
Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi2
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı2
Paket Teslim Elemanı2
Paketleme İşçisi (Cam)2
Palamarcı2
Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)2
Peyzaj Mimarı2
Peyzaj Teknikeri2
Plastik Kalıp Teknisyeni2
Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi2
Proje Müdürü2
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü2
Sac Metal Kalıpçısı2
Sanayi Makineleri Satış Elemanı2
Satın Alma Görevlisi2
Satın Alma Uzmanı2
Satış Müdürü/Yöneticisi2
Satış Sonrası Hizmet Personeli2
Seramik Mühendisi2
Seramik Teknikeri2
Servis Büro Elemanı (Otomotiv)2
Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)2
Servis Komisi2
Sınıf Öğretmeni2
Silobas Operatörü2
Soba Ustası2
Somun İmal İşçisi2
Sosyal Çalışma Uzmanı2
Su Şişeleme Makinesi Operatörü2
Şantiye Şefi-İnşaat2
Şenör2
Tablet İlaç İmal İşçisi2
Taşlama Tezgâh İşçisi2
Tekstil Mühendisi2
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü2
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri2
Tıbbi Kayıt Elemanı2
Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü2
Usta Öğretici (Anaokulu)2
Usta Yardımcısı2
Üretim Şefi2
Üretim ve Planlama Uzmanı2
Vardiya Amiri - İmalat2
Yat-Tekne Laminasyon İşçisi2
Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler2
Yurt Yönetim Memuru2
Acil Tıp Teknisyeni1
Adalet Meslek Elemanı1
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı1
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü1
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü1
Ahşap Kapı İmalatçısı1
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu1
Aksesuar Şefi (Tekstil)1
Aktar (Baharatçı)1
Aktivasyon Görevlisi1
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)1
Animasyon Programcısı1
Anons Görevlisi1
Araç Filo Sorumlusu1
Araç Takip Görevlisi (Kargo)1
Arge Şefi1
Arşivci1
Aşçıbaşı Yardımcısı1
Ateşçi (Dinamitçi)1
Avukat1
Ayakçı (Tekstil)1
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar1
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni1
Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)1
Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi1
Beton Teknikeri1
Biçerdöver Operatörü1
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)1
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri1
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)1
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim1
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı1
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni1
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı1
Biyomedikal Cihaz Teknikeri1
Biyomedikal Mühendisi1
Bobinaj Teknisyeni1
Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü1
Briket İmal İşçisi1
BT İş Analisti1
Buğday Eksperi1
Bulgur İmal İşçisi1
Bulut Bilişim Uzmanı1
Bunker Operatörü (Hazır Beton)1
Büro Memuru (Dış Ticaret)1
Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri1
Cam Mamul İmalatçısı1
Camcı1
Cankurtaran1
Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı1
Çapakçı1
Çay Servis Elemanı (Askıcı)1
Çevirmen/Tercüman1
Çevre Görevlisi1
Çiftçi (Hayvancılık)1
Çiftçi (Tarla Ürünleri)1
Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)1
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)1
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı1
Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı1
Damperli Kasa İmal Ustası1
Dans Öğretmeni (Özel Kurs)1
Dekoratif Ahşap Süslemeci1
Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı1
Demir Doğramacı (Mobilya)1
Depocu (Giyim Üretim)1
Deri İşçisi1
Dış Lastik Tamircisi1
Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri1
Diğer Büro Memurları1
Diğer Elektrik Mühendisleri1
Diğer Kimya Mühendisleri1
Diğer Kimyagerler1
Diğer Makine Teknisyenleri1
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri1
Diğer Muhasebeciler1
Diğer Öğretmenler1
Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları1
Diğer Özel Sektör Genel Müdürler1
Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları1
Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel1
Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler1
Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar1
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler1
Diğer Veterinerlerle İlgili Personel1
Dijital Baskı Operatörü1
Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi1
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı1
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı1
Doğal Gaz Tesisatçısı1
Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri1
Dokuma Sorumlusu1
Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı1
Dondurma Üretim Elemanı1
Döküm Modelcisi1
Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü1
Duvarcı1
Eczacı1
Eczane Hizmetleri Teknikeri1
Ekmek Dağıtım Elemanı1
Elektrik Öğretmeni1
Elektro Komponent Dizgi İşçisi1
Elektronik Haberleşme Teknisyeni1
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri1
Eloksal Kaplama İşçisi1
Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi1
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta1
Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü1
Erkek İş Giysileri Dikimi Elemanı1
Evde Çocuk Bakım Elemanı1
Fabrika/İşletme Müdürü1
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.1
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim1
Ferforje Demir Ustası1
Finans Hizmetleri Elemanı1
Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu1
Fizik Mühendisi1
Fizyoterapist1
Folyo Uygulamacısı1
Fotoğraf ve video çekimcisi1
Gazete Dağıtıcısı1
Gemi Makineleri Teknisyeni1
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)1
Genel Sekreter Yardımcısı1
Görsel Programlama Elemanı1
Gözleme Ustası1
Grafik Animasyoncu1
Grafik Teknisyeni1
Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni1
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri1
Gübre Üretim İşçisi1
Gümrük Müşaviri1
Gümüş Kaynakçısı (Elle)1
Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası1
Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı1
Güvenlik Amiri/Sorumlusu1
Güvenlik Müdürü1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı1
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı1
Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı1
Hidrotest Operatörü1
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı1
Izgara Ustası Yardımcısı1
İç Kontrolör Yardımcısı1
İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar1
İdari İşler Müdürü1
İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)1
İletişim Danışmanı1
İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı1
İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi1
İnsan Kaynakları Şefi1
İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri1
İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı1
İstatistik Büro Elemanı1
İş Analisti1
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)1
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı1
İş Makineleri Yağcısı1
İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)1
İşe Alım Personeli1
İşe Alım Uzmanı1
Japonca Öğretmeni1
Kadayıf İmal Ustası1
Kadın Terzisi1
Kahvaltı Şefi1
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)1
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü1
Kalibrasyoncu1
Kalite Kontrol İşçisi (Cam)1
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)1
Kambiyocu1
Kapı/Kantar Görevlisi1
Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu1
Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)1
Kasa Sorumlusu/Şefi1
Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü1
Kauçuk Kalıp Presi Operatörü1
Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım Ve Onarımcısı1
Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz)1
Kodlama Memuru-Bilgisayar1
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri1
Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım1
Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi1
Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü1
Kumanda Tablosu Operatörü1
Kumlama Makinesi Operatörü1
Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme1
Laborant (Gıda)1
Laborant-Boya1
Laboratuvar Teknikeri1
Lastik-Cant Montaj İşçisi1
Lehim Bandı İşçisi1
Lojistik Meslek Elemanı1
Madenci (Genel)1
Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu1
Makastar-Tekstil1
Makine Bakım Yardımcı Elemanı1
Maliyet Kontrol Koordinatörü1
Malzeme Planlama Elemanı1
Manken1
Marka İletişimi Meslek Elemanı1
Matbaa Ustası1
Matematikçi1
Mekaniker (Kompresör)1
Mekatronik Öğretmeni1
Mekatronik Teknikeri1
Mermer İşlemeci1
Mermer Ocakçısı1
Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü1
Metal Kaplamacı1
Metal Kesim İşçisi1
Metal Öğretmeni1
Metal Teknolojisi Teknisyeni1
Metal Yüzey Temizleyici1
Mimari Restorasyon Teknikeri1
Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)1
Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)1
Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)1
Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)1
Mobilya Döşeme Dikim İşçisi1
Mobilya Tasarımcısı1
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi1
Modelist-Hazır Giyim1
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi1
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni1
Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım1
Muhasebe Görevlisi (Otel)1
Muhasebe Şefi1
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi1
Muhasebe ve Finansman Müdürü1
Müdür (Anaokulu)1
Müdür (Öğrenci Yurdu)1
Müdür Yardımcısı (Anaokulu)1
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)1
Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim1
Nalbant1
Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)1
Ocakçı (Eritici)1
Operasyon Elemanı (Turizm)1
Otel Müdürü1
Oto Kiralama Danışmanı1
Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı1
Oto Kuaför Elemanı1
Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı1
Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)1
Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı1
Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk1
Otomasyon Sistemleri Programcısı1
Otomotiv Mekanikçisi1
Otomotiv Servis Danışmanı1
Ozalit Makinesi Operatörü1
Ön Dökümlü Beton Öngermecisi1
Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı1
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)1
Pazarlama Müdürü1
Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)1
Perde İmal İşçisi1
Perfüzyonist1
Pide Ustası1
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)1
Plastik İşlemeci1
Plastik Kaynakçı1
Plastik Şişe Düzeltme İşçisi1
Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)1
Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü1
Portföy Elemanı (banka)1
Posta Hizmetleri Meslek Elemanı1
Pres Operatörü (Yağ)1
Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)1
Proje Danışmanı1
Proje Mühendisi1
Proje Satış Sorumlusu1
Proje Yazma Elemanı1
Protez Ortez Ustası1
Protez Tırnak Uygulayıcısı1
Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)1
Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)1
PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama)1
Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü1
Reklam Tabelacı1
Rezervasyon Elemanı1
Sanayi Makinecisi1
Satın Alma Yöneticisi/Müdürü1
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı1
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)1
Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol ve Tamir Teknisyeni1
Selefon Ustası1
Seramik İmal İşçisi1
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf1
Seslendirme Çevirmeni1
Siber Güvenlik Uzmanı1
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü1
Soğuk Hava Depo İşçisi1
Sondaj İşçisi1
Sondaj Operatörü/Sondör1
Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı1
Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı1
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)1
Sözleşme Yöneticisi1
Sözleşmeli Personel1
Sterilizasyon Görevlisi1
Su Arıza İşçisi1
Su kanalı işçisi1
Sünger Kesim Makinesi Operatörü1
Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb.1
Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi1
Şardon Makinesi Operatörü1
Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası1
Takı İmalatçısı1
Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı1
Tasarımcı (Dekor)1
Taşlama Tezgâh Ustası1
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı1
Telefon Santral Operatörü1
Tele-Satış Elemanı1
Temizlik Görevlisi (Hastane)1
Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü1
Tercüman (Arapça)1
Tercüman (İngilizce)1
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter1
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni1
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni1
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi1
Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı1
Toz Dolum Makinesi Operatörü1
Trafo Bobin Sarma İşçisi1
Transfer Elemanı-Turizm1
Turizm Danışma Elemanı1
Turizm ve Otel İşletmecisi1
Tüketici Hizmetleri Elemanı1
Türkçe Öğretmeni1
TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı1
Un İmal İşçisi1
Usta Öğretici (El Sanatları)1
Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme)1
Üretim Müdürü(Maden)1
Üretim ve Planlama Mühendisi1
Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri1
Vardiya Amiri (Genel)1
Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri1
Vestiyer elemanı1
Veteriner Sağlık Teknisyeni1
X-Ray Operatörü (Güvenlik)1
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1
Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü1
Yazılım Satış Uzmanı1
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı1
Yemekhane servis işçisi1
Yer Hostesi1
Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)1
Yoğun Bakım Hemşiresi1
Yönetici (İş Hizmetleri)1
Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri1
Yönetim Muhasebecisi1
Yumurta Paketleme İşçisi1
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