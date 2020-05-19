Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.05.2020 13:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2020 13:03
    ABONE OL

    güncel iş ilanları yayımlandı! Vasıflı vasıfsız 15 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar

    tarafından personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda vasıflı ve vasıfsız binlerce personel alımı yapılacak. Türkiye'de normalleşme sürecinin konuşulduğu bugünlerde iş arayanlar için İŞKUR üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlandı. (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 15 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu ve özel kurumlar tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler aktarıldı. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

    İŞKUR güncel iş ilanları yayımlandı! Vasıflı vasıfsız 15 bin personel alımı...

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak zorunda kalan ve iş arayanlar için 15 bin 75 personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.

    İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapılacak kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

    MeslekAçık İş Sayısı

    Beden İşçisi (Genel)2649

    Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)605

    Satış Danışmanı / Uzmanı356

    Kasiyer315

    Ön Muhasebeci291

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi277

    Paketleme işçisi271

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı263

    Temizlik Görevlisi257

    Makineci (Dikiş)249

    Reyon Görevlisi206

    Elektrik Teknisyeni153

    Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı148

    Şoför-Yük Taşıma148

    Forklift Operatörü144

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)129

    Ambar/Depo Görevlisi115

    CNC Torna Tezgahı Operatörü114

    Konfeksiyon İşçisi112

    Elektrikçi (Genel)111

    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi102

    Kurye101

    Garson (Servis Elemanı)100

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı96

    Mutfak Görevlisi94

    Endüstriyel Mekanik Teknisyeni90

    Güvenlik Görevlisi90

    Makine Mühendisi90

    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)89

    Kalite Kontrolcü87

    Çağrı Merkezi Elemanı83

    Aşçı82

    Tır-Çekici Şoförü81

    Mekanik Bakım Onarımcısı80

    Büro Memuru (Genel)74

    Beden İşçisi (Temizlik)70

    Muhasebe Meslek Elemanı68

    CNC Freze Tezgahı Operatörü67

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı66

    Metal Mamuller Montaj İşçisi66

    Muhasebeci63

    Pazarlamacı62

    Ziraat Mühendisi57

    İmal İşçisi55

    Piliç Kesim ve İşleme Elemanı51

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)50

    Düz Dokuma Kumaş İşçisi50

    Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)50

    Ticaret Sekreteri50

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)49

    Düz Dikiş Makineci49

    Bahçıvan47

    Depo Sevkiyat Sorumlusu47

    Kasap47

    Makine Montaj İşçisi47

    Gıda Mühendisi45

    Mermer İşçisi44

    Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş43

    Dokuma Konfeksiyon Makineci42

    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )40

    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39

    CNC Programcısı39

    Kamyon Şoförü39

    Müşteri Temsilcisi39

    Satış Temsilcisi / Plasiyer39

    Sekreter39

    Makine Montajcısı38

    Makine Bakımcı37

    Dökümcü (Metal)36

    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi36

    Hemşire36

    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)36

    Medikal Maske İmal İşçisi36

    Otomotiv Boya İşçisi36

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)36

    Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü36

    Bisküvi İmalat İşçisi35

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)35

    Lojistik Elemanı35

    Depo İşçisi (Elleçleme)34

    Elektrik-Elektronik Teknisyeni34

    Perakende Satış Elemanı (Gıda)34

    Ambalajcı (El İle)33

    Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)33

    Beden İşçisi (İnşaat)32

    Makine Teknikeri31

    Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı31

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası30

    Boyacı-Metal30

    Bulaşıkçı (Stevard)30

    Çaycı30

    Çelik Kaynakçısı30

    Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı30

    Elektronik Montörü (Genel)30

    E-Ticaret Meslek Elemanı30

    Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik30

    Marangoz30

    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)30

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı30

    Elektrik-Elektronik Mühendisi29

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)29

    Büro İşçisi28

    Teknik Ressam28

    Gıda Teknikeri27

    Kalite Kontrolcü-Tekstil27

    Üniversal Torna Tezgahı Operatörü27

    Ahşap Mobilya İmalatçısı26

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)26

    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası26

    Aşçı Yardımcısı25

    Çay Teknolojisi Teknisyeni25

    Manav25

    Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25

    Paketleme İşçisi (Gıda)25

    Sevkiyat Görevlisi25

    Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi24

    Sıhhi Tesisatçı23

    CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü22

    Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi22

    CNC Plazma Kesim Operatörü21

    Dikim İşçisi (Bahçecilik)21

    Elektronik Teknisyeni21

    Geçici Personel21

    Mobilya Montajcısı21

    Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri20

    Bayan Kuaförü20

    Bilgisayar Programcısı20

    Diğer Mobilya İşçileri20

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri20

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı20

    İşaretçi/Sapancı20

    Kablo İmal Makinesi Operatörü20

    Kalite Kontrol Sorumlusu20

    Mobilya Döşeme İşçisi20

    Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)20

    Vinç Operatörü20

    Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi19

    Kimya Mühendisi19

    Kimyager19

    Betonarmeci18

    İnşaat Mühendisi18

    Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)18

    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)18

    Süthane/ Mandıra İşçisi18

    CNC Lazerle Kesme Operatörü17

    Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü17

    Elektrik Teknikeri17

    Endüstri Mühendisi17

    Grafik Tasarımcısı17

    İthalat-İhracat Sorumlusu17

    Otomotiv Elektrikçisi17

    Otomotiv Montaj İşçisi17

    Teknik Servis Elemanı17

    Grafiker16

    Yufka Ustası16

    Bilgisayar Mühendisi15

    Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni15

    Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri15

    Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)15

    Terzi15

    Yağ Dolum Makinesi Operatörü15

    Bekçi14

    Depo Görevlisi (Gıda)14

    Diğer Elektrik Tesisatçıları14

    Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı14

    Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü14

    Elektrik Mühendisi14

    Metal Sac İşleme İşçisi14

    Muhasebe Yardımcı Elemanı14

    Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı14

    Plastik Mamuller Montaj İşçisi14

    Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)13

    İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)13

    Mobilya Döşeme Ustası13

    Mobilyacı13

    Pazarlama Sorumlusu13

    Prefabrik Yapı Montaj İşçisi13

    Yazılım Geliştiricisi13

    Alüminyum Doğramacı12

    Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı12

    Dış Ticaret Meslek Elemanı12

    İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı12

    Kapalı Depo Görevlisi12

    Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı12

    Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi12

    NC/CNC Tezgah Operatörü12

    Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)12

    Veteriner Hekim12

    Ağaç Palet İmalatçısı11

    Beton Transmikser Operatörü11

    Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik11

    Demir Doğramacı11

    Elektrik malzemesi montaj işçisi11

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri11

    Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)11

    Kablo Montaj İşçisi11

    Kalite Kontrolcü (Metal)11

    Kargo Takip Görevlisi11

    Motosikletli Kurye11

    Muhasebe Uzmanı11

    Okul Öncesi Öğretmeni11

    Oto Yıkama Elemanı11

    Otomotiv Boya Ustası11

    Örgü Makinası Operatörü11

    Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı11

    Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı11

    Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı11

    Web Tasarımcısı11

    Bilgi Teknoloji Danışmanı10

    Diğer Sağlık Personeli10

    Dokuma Operatörü/Teknisyeni10

    Engelli Bakıcısı10

    Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller10

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız)10

    Kablo Gruplama İşçisi10

    Mekaniker-Yüksek Fırın, Çelikhane,haddehane Ve Yardımcı Tesisler10

    Mimar10

    Open End Makinesi Operatörü10

    Ortacı/Ayakçı (Tekstil)10

    Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi10

    Şoför (Yolcu Taşıma)10

    Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)10

    Taş Yontma İşçisi10

    Tel Büküm Elemanı10

    Tel Çekme İşçisi (Makine İle)10

    Turşucu10

    Yaş Boya Ustası/Operatörü10

    Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı10

    Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),10

    Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği9

    Diğer Elektrik Teknisyenleri9

    Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı9

    İnsan Kaynakları Uzmanı9

    İnşaat Teknolojisi Teknikeri9

    İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı9

    Kapıcı9

    Kapıcı-Kaloriferci9

    Kaynak Operatörü9

    Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü9

    Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil9

    Beton Pompa-Püskürtme Operatörü8

    Beton Santral Operatörü8

    Bilgi İşlem Destek Elemanı8

    Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri8

    Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler8

    Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri8

    Elektrostatik Boya Operatörü8

    İngilizce Öğretmeni8

    İnşaat Ustası8

    Makarna Paketleme İşçisi8

    Market Elemanı8

    Meydancı - imalat8

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)8

    Plastik Enjeksiyon Sorumlusu8

    Proses İşçisi8

    Sıvı Dolum Makinesi Operatörü8

    Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat8

    Sigortacılık Meslek Elemanı8

    Tesviyeci8

    Veri Giriş Elemanı8

    Asansör Bakım ve Onarım Ustası7

    Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü7

    Boru Kaynakçısı7

    CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü7

    Danışma Memuru7

    Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)7

    Eczane İşçisi7

    Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı7

    Hidrolik Apkant Pres Operatörü7

    İç Mimar7

    İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)7

    Kamyonet Şoförü7

    Mağaza Sorumlusu/şefi7

    Makine Operatörü (Deri İşlenti)7

    Mekatronik Mühendisi7

    Minibüs Şoförü7

    Montajcı (Kurgucu)7

    Pazarlama Uzmanı7

    Polyester İmal İşçisi7

    Psikolog7

    Tekne Ustası (Polyester)7

    Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi7

    Yükleyici (Loder) Operatörü7

    Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)6

    Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı6

    Arge Elemanı6

    Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı6

    Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)6

    Ebe6

    Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni6

    Elektro-Mekanik Montajcısı6

    Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü6

    İnşaat İşçisi6

    Kimya Teknikeri6

    Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi6

    Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)6

    Kuruyemiş Paketleme İşçisi6

    Laborant (Tekstil)6

    Makine Bakım Ustası6

    Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim6

    Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)6

    Metal Doğramacı6

    Muhasebe Müdürü6

    Planlama Şefi6

    Plastik Boru İmal İşçisi6

    Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)6

    Satın Alma Sorumlusu6

    Satış Destek Personeli6

    Satış Görevlisi6

    Soğuk Demirci6

    Tifdruk Baskı Operatörü6

    Yazılım Mühendisi6

    Ahşap İskelet Montaj Elemanı5

    Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü5

    Ayakkabı İmalatçısı5

    Bant elemanı5

    Beton Ve Betonarme Kalıpçısı5

    Bilgi İşlem Destek Sorumlusu5

    Cam Balkon Sistemleri Montajcısı5

    Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj)5

    Çivi İmal Makinesi Operatörü5

    Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)5

    Depo Görevlisi (Hammadde)5

    Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni)5

    Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)5

    Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni5

    Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi5

    Erkek Berberi/Erkek Kuaförü5

    Etiket yapıştırma işçisi (el ile)5

    Etiketçi (Makineyle)5

    Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı5

    Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı5

    Fason Takip Elemanı (Tekstil)5

    Fındık İşleme İşçisi5

    Gemi Montajcısı5

    Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı5

    Geri Dönüşüm İşçisi5

    Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı5

    Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen5

    Helva Ustası5

    İç Giyim Konfeksiyon Makineci5

    İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı5

    İstihsal Teknisyeni5

    İş Makineleri Teknisyeni5

    İşletme Elektrik Bakımcısı5

    Kalıpçı-Pres5

    Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)5

    Kaya Kamyonu Operatörü5

    Kepçe Operatörü5

    Kesimci (Konfeksiyon)5

    Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)5

    LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı5

    Liman işçisi5

    Mağaza Müdürü5

    Matbaa İşçisi5

    Metalurji Ve Malzeme Mühendisi5

    Otomasyon Sistemleri Teknisyeni5

    Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)5

    Otomotiv Kaporta Ustası5

    Plastik Film İşleme Operatörü5

    Punta Kaynak Makinesi İşçisi5

    Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)5

    Robot Kaynak Operatörü5

    Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)5

    Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı5

    Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)5

    Sigorta Acentesi Teknik Personeli5

    Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)5

    Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı5

    Son Ütücü5

    Sosyal Medya Uzmanı5

    Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi)5

    Tekne Montaj İşçisi5

    Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü5

    Tesis Sorumlusu (Maden)5

    Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü5

    Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)5

    Üretim Planlama Memuru5

    Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)5

    Alüminyum imalat işçisi4

    Ambalajcı (Makine İle)4

    Arıcılık Teknikeri4

    Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri4

    Baskı Operatörü - Tekstil4

    Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü4

    Bilişim Personeli4

    Boya dolum ve ambalajlama işçisi4

    Boyahane Tesis Takip İşçisi4

    Börek Ustası4

    Büro Memuru (İdari İşler)4

    Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı4

    Cer Makinesi Operatörü-Tekstil4

    CNC Kayar Otomat Operatörü4

    CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü4

    CNC Taşlama Operatörü4

    Çağrı Merkezi Yöneticisi4

    Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde4

    Çevre Mühendisi4

    Çiftlik İşçisi (Genel)4

    Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı4

    Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)4

    Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı4

    Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler4

    Diğer Elektronik Teknisyenleri4

    Diğer Hemşireler4

    Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları4

    Dökümcü4

    Elektrik Pano Elemanı4

    Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)4

    Gıda Teknolojisi Teknikeri4

    Güvenlik Sistemleri Teknisyeni4

    Halkla İlişkiler Görevlisi4

    Hazır Köfte İmal İşçisi4

    İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni4

    İş Makineleri Operatörü4

    Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi4

    Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim4

    Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı4

    Maden Mühendisi4

    Maden Paketleme İşçisi (Kalsit)4

    Makine Teknolojisi Teknisyeni4

    Mali Müşavir4

    Mekatronik Teknisyeni4

    Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü4

    Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi4

    Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı4

    Oto Döşemecisi4

    Özel Eğitim Öğretmeni4

    Planlama Mühendisi4

    Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı4

    Satış Pazarlama Şefi4

    Sosyal Hizmet Uzmanı4

    Su Ürünleri Mühendisi4

    Tıbbi Malzeme İmal İşçisi4

    Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)4

    Traktör Şoförü4

    Tuğla İmal İşçisi4

    Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu4

    Üretim Paneli Kontrol Operatörü4

    Ziraat Teknikeri4

    Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü3

    Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı3

    Araç Üstü Vinç Platform Operatörü3

    Asansör Bakım ve Onarım İşçisi3

    Aşçıbaşı3

    Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü3

    Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)3

    Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)3

    Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı3

    Bitkisel Yağ Üretim Operatörü3

    Biyolog3

    Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu3

    Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı3

    Çamaşırcı (Genel)3

    Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni3

    Dalgıç (Balıkadam)3

    Depo Görevlisi (Yarı Mamul)3

    Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi3

    Dış Ticaret Uzmanı3

    Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri3

    Diğer İnşaat Teknisyenleri3

    Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri3

    Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları3

    Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler3

    Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi3

    Döner Ustası3

    Elektrik Tesisat Ustası3

    Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni3

    Elektrik ve Otomasyon Şefi3

    Elementer Sigorta Temsilcisi3

    Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı3

    Fotoğrafçı3

    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi3

    Giysi Tadilatçısı3

    Güvenlik Görevlisi (Silahlı)3

    Haber Editörü3

    Halı Yıkama İşçisi3

    Harita Teknikeri3

    Hekim-Pratisyen3

    İlan Ve Reklam Satıcısı3

    İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı3

    İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri3

    İlköğretim Matematik Öğretmeni3

    İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)3

    İnşaat Bekçisi3

    İnternet Editörü3

    İş Geliştirme Uzmanı3

    İşletme Elektrik Bakım Ustası3

    Kalite Kontrolcü (Plastik)3

    Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu3

    Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi3

    Kauçuk Yoğurucu3

    Kaynak Teknisyeni3

    Klima Sistemleri Teknisyeni3

    Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)3

    Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)3

    Kuruyemişçi3

    Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri3

    Lahmacun Ustası3

    Laminasyon Makinesi Operatörü3

    Lojistik Operasyon Elemanı3

    Lojistik Operasyon Sorumlusu3

    Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı3

    Mermer Ebatlandırma İşçisi3

    Metal Levha İşçisi3

    Metal Pres Makinesi Operatörü3

    Metal Sac İşleme Ustası3

    Mis Sabun Üretim İşçisi3

    Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı3

    Oda Görevlisi-Turizm3

    Oksi-Gaz Kaynakçısı3

    Orman İşçisi3

    Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem)3

    Örtü ve Minder Dikişçisi3

    Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri3



    Pizza Ustası3
    Plastik Kırma Makine Operatörü3

    Plastik Mamuller İmal İşçisi3

    Pres Ustası3

    Sağlık Bakım Teknisyeni3

    Servis Şoförü (Okul)3

    Sıcak Mutfak Aşçısı3

    Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı3

    Şirket Genel Sekreteri3

    Teknik Satış Temsilcisi3

    Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi3

    Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)3

    Traktör Bakım Onarımcısı3

    Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim3

    Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)3

    Yapı Laboratuvarı Teknisyeni3

    Yemekhane işçisi3

    Yönetici-Sigorta3

    Ziraat Mühendisi (Zootekni)3

    Ağ Teknolojileri Uzmanı2

    Alüminyum Kaynakçısı2

    Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı2

    Ambalajlama işçisi (el ile)2

    Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni2

    Arşiv Destek Elemanı2

    Asansör Montaj İşçisi2

    Aşçı (Özel Hizmet)2

    Bankacılık Meslek Elemanı2

    Benzinli Otomotiv Mekanikeri2

    Beton Baca Üretim Makinası Operatörü2

    Beton Boru Üretim Makinası Operatörü2

    Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı2

    Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci2

    Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı2

    Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı2

    Bilgisayar Teknisyeni2

    Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı2

    Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim2

    Biyosidal Mesul Müdürü2

    Borverk (Bohrwerk) Operatörü2

    Boya Renk Ayar Elemanı2

    Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni2

    Büro Yönetimi Elemanı2

    CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü2

    CNC Punch Makinesi Operatörü2

    CNC Router Operatörü2

    Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim2

    Çağrı Merkezi Takım Lideri2

    Çelik Kapı Montaj İşçisi2

    Çikolata İmal İşçisi2

    Çile Makinesi İşçisi2

    Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)2

    Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)2

    Dekoratif Cam İmal İşçisi2

    Diğer Cam Ve Seramik Süsleyicileri Ve Dekoratörleri2

    Diğer Elektronik Montörleri2

    Diğer Elektronik Mühendisleri2

    Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar2

    Diğer Mühendisler2

    Diğer Teknik Hizmet Personeli2

    Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler2

    Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı2

    Diyaliz Teknikeri2

    Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı2

    Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı2

    Döşemeci (Gemi)2

    Duşakabin Montajcısı2

    Ebe-Hemşire2

    Eczacı Kalfası2

    Eğitim Danışmanı2

    Elektrik Pano Montaj Ustası2

    Elektro-Mekanik Montaj Ustası2

    Elektronik Cihazlar Montörleri2

    Elektronik Mühendisi (Genel)2

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri2

    Fabrika Satış Temsilcisi2

    Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü2

    Finans Uzmanı2

    Finansman Sorumlusu2

    Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim2

    Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü2

    Gıda Laboratuvar Elemanı2

    Giyotin Makas İşçisi2

    Granül İmal İşçisi2

    Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı2

    Hamal/Elle Taşıma2

    Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri2

    Isıcam İmal İşçisi2

    İdari Büro Görevlisi2

    İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi2

    İnşaat Boyacısı/Boyacı2

    İnşaat Teknolojisi Teknisyeni2

    Jeofizik Mühendisi2

    Jeoloji Mühendisi2

    Kadın Giyim Modelisti2

    Kahvaltı Hazırlama Elemanı2

    Kapı Montaj İşçisi2

    Kaynak Mühendisi2

    Kebap Ustası2

    Kepenk Montaj İşçisi2

    Kimya Laboratuvarı Görevlisi2

    Kimya Teknisyeni2

    Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi2

    Kurumsal İletişim Uzmanı2

    Kümes Bakım İşçisi2

    Lastik Kaplama İşçisi2

    Lojistik Uzmanı2

    Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı2

    Makam Şoförü2

    Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi2

    Mermer Silim İşçisi2

    Metal İşleri Teknisyeni2

    Metal Kesme Operatörü2

    Metal Şekillendirici (Elle)2

    Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)2

    Mobilya Paketleme İşçisi2

    Motorlu Kara Taşıtları Eksperi2

    Muhasebe Yetkilisi2

    Mutfak Eşyaları Tamircisi2

    Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)2

    Odyometri Sağlık Teknikeri2

    Operasyon Yöneticisi2

    Otobüs Kaptanı (Şoförü)2

    Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi2

    Otomotiv Yedek Parça Danışmanı2

    Paket Teslim Elemanı2

    Paketleme İşçisi (Cam)2

    Palamarcı2

    Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)2

    Peyzaj Mimarı2

    Peyzaj Teknikeri2

    Plastik Kalıp Teknisyeni2

    Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi2

    Proje Müdürü2

    Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü2

    Sac Metal Kalıpçısı2

    Sanayi Makineleri Satış Elemanı2

    Satın Alma Görevlisi2

    Satın Alma Uzmanı2

    Satış Müdürü/Yöneticisi2

    Satış Sonrası Hizmet Personeli2

    Seramik Mühendisi2

    Seramik Teknikeri2

    Servis Büro Elemanı (Otomotiv)2

    Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)2

    Servis Komisi2

    Sınıf Öğretmeni2

    Silobas Operatörü2

    Soba Ustası2

    Somun İmal İşçisi2

    Sosyal Çalışma Uzmanı2

    Su Şişeleme Makinesi Operatörü2

    Şantiye Şefi-İnşaat2

    Şenör2

    Tablet İlaç İmal İşçisi2

    Taşlama Tezgâh İşçisi2

    Tekstil Mühendisi2

    Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü2

    Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri2

    Tıbbi Kayıt Elemanı2

    Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü2

    Usta Öğretici (Anaokulu)2

    Usta Yardımcısı2

    Üretim Şefi2

    Üretim ve Planlama Uzmanı2

    Vardiya Amiri - İmalat2

    Yat-Tekne Laminasyon İşçisi2

    Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler2

    Yurt Yönetim Memuru2

    Acil Tıp Teknisyeni1

    Adalet Meslek Elemanı1

    Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı1

    Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü1

    Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü1

    Ahşap Kapı İmalatçısı1

    Akaryakıt İstasyon Sorumlusu1

    Aksesuar Şefi (Tekstil)1

    Aktar (Baharatçı)1

    Aktivasyon Görevlisi1

    Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)1

    Animasyon Programcısı1

    Anons Görevlisi1

    Araç Filo Sorumlusu1

    Araç Takip Görevlisi (Kargo)1

    Arge Şefi1

    Arşivci1

    Aşçıbaşı Yardımcısı1

    Ateşçi (Dinamitçi)1

    Avukat1

    Ayakçı (Tekstil)1

    Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar1

    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni1

    Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)1

    Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi1

    Beton Teknikeri1

    Biçerdöver Operatörü1

    Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)1

    Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri1

    Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)1

    Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim1

    Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı1

    Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni1

    Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı1

    Biyomedikal Cihaz Teknikeri1

    Biyomedikal Mühendisi1

    Bobinaj Teknisyeni1

    Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü1

    Briket İmal İşçisi1

    BT İş Analisti1

    Buğday Eksperi1

    Bulgur İmal İşçisi1

    Bulut Bilişim Uzmanı1

    Bunker Operatörü (Hazır Beton)1

    Büro Memuru (Dış Ticaret)1

    Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri1

    Cam Mamul İmalatçısı1

    Camcı1

    Cankurtaran1

    Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı1

    Çapakçı1

    Çay Servis Elemanı (Askıcı)1

    Çevirmen/Tercüman1

    Çevre Görevlisi1

    Çiftçi (Hayvancılık)1

    Çiftçi (Tarla Ürünleri)1

    Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)1

    Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)1

    Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı1

    Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı1

    Damperli Kasa İmal Ustası1

    Dans Öğretmeni (Özel Kurs)1

    Dekoratif Ahşap Süslemeci1

    Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı1

    Demir Doğramacı (Mobilya)1

    Depocu (Giyim Üretim)1

    Deri İşçisi1

    Dış Lastik Tamircisi1

    Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri1

    Diğer Büro Memurları1

    Diğer Elektrik Mühendisleri1

    Diğer Kimya Mühendisleri1

    Diğer Kimyagerler1

    Diğer Makine Teknisyenleri1

    Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri1

    Diğer Muhasebeciler1

    Diğer Öğretmenler1

    Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları1

    Diğer Özel Sektör Genel Müdürler1

    Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları1

    Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel1

    Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler1

    Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar1

    Diğer Teknisyen Ve Teknikerler1

    Diğer Veterinerlerle İlgili Personel1

    Dijital Baskı Operatörü1

    Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi1

    Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı1

    Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı1

    Doğal Gaz Tesisatçısı1

    Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri1

    Dokuma Sorumlusu1

    Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı1

    Dondurma Üretim Elemanı1

    Döküm Modelcisi1

    Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü1

    Duvarcı1

    Eczacı1

    Eczane Hizmetleri Teknikeri1

    Ekmek Dağıtım Elemanı1

    Elektrik Öğretmeni1

    Elektro Komponent Dizgi İşçisi1

    Elektronik Haberleşme Teknisyeni1

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri1

    Eloksal Kaplama İşçisi1

    Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi1

    Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta1

    Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü1

    Erkek İş Giysileri Dikimi Elemanı1

    Evde Çocuk Bakım Elemanı1

    Fabrika/İşletme Müdürü1

    Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.1

    Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim1

    Ferforje Demir Ustası1

    Finans Hizmetleri Elemanı1

    Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu1

    Fizik Mühendisi1

    Fizyoterapist1

    Folyo Uygulamacısı1

    Fotoğraf ve video çekimcisi1

    Gazete Dağıtıcısı1

    Gemi Makineleri Teknisyeni1

    Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)1

    Genel Sekreter Yardımcısı1

    Görsel Programlama Elemanı1

    Gözleme Ustası1

    Grafik Animasyoncu1

    Grafik Teknisyeni1

    Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni1

    Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri1

    Gübre Üretim İşçisi1

    Gümrük Müşaviri1

    Gümüş Kaynakçısı (Elle)1

    Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası1

    Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı1

    Güvenlik Amiri/Sorumlusu1

    Güvenlik Müdürü1

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı1

    Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı1

    Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı1

    Hidrotest Operatörü1

    Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı1

    Izgara Ustası Yardımcısı1

    İç Kontrolör Yardımcısı1

    İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar1

    İdari İşler Müdürü1

    İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)1

    İletişim Danışmanı1

    İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı1

    İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi1

    İnsan Kaynakları Şefi1

    İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri1

    İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı1

    İstatistik Büro Elemanı1

    İş Analisti1

    İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)1

    İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı1

    İş Makineleri Yağcısı1

    İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)1

    İşe Alım Personeli1

    İşe Alım Uzmanı1

    Japonca Öğretmeni1

    Kadayıf İmal Ustası1

    Kadın Terzisi1

    Kahvaltı Şefi1

    Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)1

    Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü1

    Kalibrasyoncu1

    Kalite Kontrol İşçisi (Cam)1

    Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)1

    Kambiyocu1

    Kapı/Kantar Görevlisi1

    Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu1

    Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)1

    Kasa Sorumlusu/Şefi1

    Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü1

    Kauçuk Kalıp Presi Operatörü1

    Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım Ve Onarımcısı1

    Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz)1

    Kodlama Memuru-Bilgisayar1

    Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri1

    Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım1

    Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi1

    Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü1

    Kumanda Tablosu Operatörü1

    Kumlama Makinesi Operatörü1

    Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme1

    Laborant (Gıda)1

    Laborant-Boya1

    Laboratuvar Teknikeri1

    Lastik-Cant Montaj İşçisi1

    Lehim Bandı İşçisi1

    Lojistik Meslek Elemanı1

    Madenci (Genel)1

    Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu1

    Makastar-Tekstil1

    Makine Bakım Yardımcı Elemanı1

    Maliyet Kontrol Koordinatörü1

    Malzeme Planlama Elemanı1

    Manken1

    Marka İletişimi Meslek Elemanı1

    Matbaa Ustası1

    Matematikçi1

    Mekaniker (Kompresör)1

    Mekatronik Öğretmeni1

    Mekatronik Teknikeri1

    Mermer İşlemeci1

    Mermer Ocakçısı1

    Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü1

    Metal Kaplamacı1

    Metal Kesim İşçisi1

    Metal Öğretmeni1

    Metal Teknolojisi Teknisyeni1

    Metal Yüzey Temizleyici1

    Mimari Restorasyon Teknikeri1

    Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)1

    Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)1

    Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)1

    Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)1

    Mobilya Döşeme Dikim İşçisi1

    Mobilya Tasarımcısı1

    Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi1

    Modelist-Hazır Giyim1

    Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi1

    Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni1

    Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım1

    Muhasebe Görevlisi (Otel)1

    Muhasebe Şefi1

    Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi1

    Muhasebe ve Finansman Müdürü1

    Müdür (Anaokulu)1

    Müdür (Öğrenci Yurdu)1

    Müdür Yardımcısı (Anaokulu)1

    Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)1

    Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim1

    Nalbant1

    Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)1

    Ocakçı (Eritici)1

    Operasyon Elemanı (Turizm)1

    Otel Müdürü1

    Oto Kiralama Danışmanı1

    Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı1

    Oto Kuaför Elemanı1

    Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı1

    Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)1

    Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı1

    Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk1

    Otomasyon Sistemleri Programcısı1

    Otomotiv Mekanikçisi1

    Otomotiv Servis Danışmanı1

    Ozalit Makinesi Operatörü1

    Ön Dökümlü Beton Öngermecisi1

    Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı1

    Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)1

    Pazarlama Müdürü1

    Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)1

    Perde İmal İşçisi1

    Perfüzyonist1

    Pide Ustası1

    Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)1

    Plastik İşlemeci1

    Plastik Kaynakçı1

    Plastik Şişe Düzeltme İşçisi1

    Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)1

    Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü1

    Portföy Elemanı (banka)1

    Posta Hizmetleri Meslek Elemanı1

    Pres Operatörü (Yağ)1

    Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)1

    Proje Danışmanı1

    Proje Mühendisi1

    Proje Satış Sorumlusu1

    Proje Yazma Elemanı1

    Protez Ortez Ustası1

    Protez Tırnak Uygulayıcısı1

    Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)1

    Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)1

    PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama)1

    Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü1

    Reklam Tabelacı1

    Rezervasyon Elemanı1

    Sanayi Makinecisi1

    Satın Alma Yöneticisi/Müdürü1

    Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı1

    Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)1

    Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol ve Tamir Teknisyeni1

    Selefon Ustası1

    Seramik İmal İşçisi1

    Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf1

    Seslendirme Çevirmeni1

    Siber Güvenlik Uzmanı1

    Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü1

    Soğuk Hava Depo İşçisi1

    Sondaj İşçisi1

    Sondaj Operatörü/Sondör1

    Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı1

    Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı1

    Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)1

    Sözleşme Yöneticisi1

    Sözleşmeli Personel1

    Sterilizasyon Görevlisi1

    Su Arıza İşçisi1

    Su kanalı işçisi1

    Sünger Kesim Makinesi Operatörü1

    Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb.1

    Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi1

    Şardon Makinesi Operatörü1

    Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası1

    Takı İmalatçısı1

    Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı1

    Tasarımcı (Dekor)1

    Taşlama Tezgâh Ustası1

    Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı1

    Telefon Santral Operatörü1

    Tele-Satış Elemanı1

    Temizlik Görevlisi (Hastane)1

    Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü1

    Tercüman (Arapça)1

    Tercüman (İngilizce)1

    Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter1

    Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni1

    Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni1

    Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi1

    Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı1

    Toz Dolum Makinesi Operatörü1

    Trafo Bobin Sarma İşçisi1

    Transfer Elemanı-Turizm1

    Turizm Danışma Elemanı1

    Turizm ve Otel İşletmecisi1

    Tüketici Hizmetleri Elemanı1

    Türkçe Öğretmeni1

    TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı1

    Un İmal İşçisi1

    Usta Öğretici (El Sanatları)1

    Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme)1

    Üretim Müdürü(Maden)1

    Üretim ve Planlama Mühendisi1

    Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri1

    Vardiya Amiri (Genel)1

    Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri1

    Vestiyer elemanı1

    Veteriner Sağlık Teknisyeni1

    X-Ray Operatörü (Güvenlik)1

    Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1

    Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü1

    Yazılım Satış Uzmanı1

    Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı1

    Yemekhane servis işçisi1

    Yer Hostesi1

    Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)1

    Yoğun Bakım Hemşiresi1

    Yönetici (İş Hizmetleri)1

    Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri1

    Yönetim Muhasebecisi1

    Yumurta Paketleme İşçisi1

    İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İŞKUR güncel iş ilanları yayımlandı! Vasıflı vasıfsız 15 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri