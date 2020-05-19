İbrahim Bodur anılıyor

Grubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Dr.vefatının dördüncü yılında bir dizi programla anılıyor. 18-23 Mayıs tarihlerindeki etkinlikleri kapsayan İbrahim Bodur Anma Haftası'nda İbrahim Bodur'un anıldığı üç webinar (internet semineri) gerçekleştirilecek."Yerel kalkınma, sanayileşerek kalkınma öngörüsüyle Kale Grubu'nun tohumlarını atan İbrahim Bodur, her zaman içgörüsüne dönerek toplumsal fayda sağlamak için çalışan, yenilikçi bakış açışıyla yeniliğe ilham olan bir ömür yaşadı" dedi. Coronavirüs pandemisi nedeniyle 15 gün kadar ara verdikten sonra bazı sektörlerdeki faaliyetlerin birkaç hafta önce yeniden başladığını söyleyen Okyay, "Savunma ve havacılık tarafında tahminlerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza ara vermedik" diye konuştu.