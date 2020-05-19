Kamu Bankaları üzerinden internet ve SMS yöntemiyle Temel İhtiyaç Kredisi başvuru yapan yapmayan herkesi yakından ilgilendiren haber...
6 ay ertelemeli 10 bin TL destek kredisi için yaklaşık 5 haftadır başvuruları kabul eden Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, başvuru sonuçları için değerlendirmeleri açıklamaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlara devamlı olarak 3000 TL kredi çıkıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda çoğu vatandaşa 3000 TL kredi ödemesi çıktığı görüldü. Kredi alabilmek için bankaların internet sitelerine girip başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonucunda en az 3000 TL krediniz hemen onaylanıyor ve cep telefonunuza dönüş yapılıyor.
3000 TL temel ihtiyaç kredisi ödemesi
Temel ihtiyaç destek kredisi için sicil kaydı bulunan, kredi, kredi kartı ve çek gecikmeleri bulunan bulunmayan herkes başvuru yaptı. Sonuçlar ise vatandaşa iletilmeye başlandı.
HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU
Halkbank'tan başvurulara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU
10.000 TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,
Aylık eşit taksitli,
Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.
Başvuru yöntemleri:
İnternet şubesi
Mobil şube
ve https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx bu link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
ZİRAAT KREDİ BAŞVURUSU
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebilirsiniz
Halk Bankası Hesap Bakiyesi Sorgulama (Sms ve İnternetten)
Türkiye Halk Bankası, bakiye sorgulama ve hesap işlemleri için; dijital bankacılık, internet bankacılığı, telefon ve mobil bankacılık işlemlerinin yanı sıra SMS sistemiyle de hizmet veriyor. Hızlı ve kolay işlem yapmak, bakiye bilgisi öğrenmek ve günün her saati transfer işlemleri gerçekleştirebilmek için Halk Bank bankacılık sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Tüm işlem türleri ve yönergeleri makalede yer alıyor.
Halkbank SMS İle Bakiye Sorgulama
Halk Bankası müşterilerine özel hizmetler ile SMS talimat sistemi sunuluyor. SMS talimatı verilerek, hesap özeti ve bakiye sorgulama işlemleri yapılabilir. Bankanın tüm müşterilerine özel sunulan bu uygulama KOBİ bankacılık sisteminde de sunulmaktadır. Bireysel ve kurumsal tüm hesaplara ait bakiye bilgileri ve hesap özetlerini SMS ile öğrenebilirsiniz.
Bakiye sorgulama işlemleri için Halkbank 3401 numaralı SMS hattına mesaj atılması yeterlidir. Bankaya kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden, güncel hesap özeti ve bilgileri sunuluyor. Halkbank bakiye bilgisi SMS'lerinde ücretlendirme uygulamamaktadır. Ancak kayıtlı olunan operatöre göre 1 SMS ücretlendirme yapılır.
Bakiye sorgulama için; BAKIYE yazarak 3401 numarasına SMS göndererek, güncel hesap bilgilerini öğrenebilirsiniz. Halkbank Parafly kart sahipleri, SMS uygulamasını kullanarak bakiye bilgilerini öğrenebilirler. İşlem için; BAKIYE yazarak bir boşluk ile Parafly kartın son 4 hanesini girerek, 3401'e gönderdiğiniz SMS ile güncel bakiye bilgilerini öğrenebilirsiniz. Parafly bakiye öğrenme işlemi Turkcell abonelerine özel sunulan bir uygulamadır.
Vakıfbank Bakiye Sorgulama
Türkiye Vakıfbank bakiye sorgulama işlemleri, bireysel bankacılık hizmetleri dahilinde sunuluyor. İnternet şubesi sisteminden giriş yaparak, mobil bankacılık sisteminden veya çağırı merkezinden bakiye sorgulama işlemleri yapılmaktadır.
Yurt içindeki tüm VakıfBank ATM'lerinde bakiye sorgulama işlemleri 7/24 sağlanabiliyor. İster kartlı işlemler menüsünden ister kartsız işlem seçeneklerinden, hesap ve kredi kartı bakiye sorgulama işlemlerini sağlayabilirsiniz.
Vakıfbank İnternetten Bakiye Sorgulama
İnternet Şubesi sistemine giriş yaparak, günün her anı bakiye sorgulama seçenekleri sunulmaktadır. www.vakıfbank.com.tr web sitesine, tüm bilgisayarlardan ve akıllı cihazlardan erişim sağlanmaktadır.
Vakıfbank internet sayfasının, üst kısmında bulunan ''İnternet Bankacılığı sekmesine tıklayınız. Bireysel ve Kurumsal sekmelerinden Bireysele tıklayın. T.C kimlik numarası veya Vakıfbank müşteri numarasını girerek, şifrenizi tuşlayın. Şifrenizi bilmiyorsanız ''şifremi unuttum'' sekmesine tıklayarak yeni şifre belirleyebilirsiniz.
Vakıfbank internet bankacılığı sisteminde, menü tuşuna tıklayın ve Hesaplar sekmesinden, dilediğiniz hesaba tıklayın. Güncel hesap hareketleri, bakiye bilgisi gibi detayları online olarak inceleyebilirsiniz.
HALKBANK
İnternet şubesi ve Halkbank mobilden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerini ücretsiz hale getiren banka, Bank24'lerden kartla ve Halkbank mobil karekodla günlük 5 bin liraya kadar para çekebilme imkanı sağladı.
Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
VAKIFBANK
VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.
ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.
Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.