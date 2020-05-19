Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebilirsiniz

Halk Bankası Hesap Bakiyesi Sorgulama (Sms ve İnternetten)

Türkiye Halk Bankası, bakiye sorgulama ve hesap işlemleri için; dijital bankacılık, internet bankacılığı, telefon ve mobil bankacılık işlemlerinin yanı sıra SMS sistemiyle de hizmet veriyor. Hızlı ve kolay işlem yapmak, bakiye bilgisi öğrenmek ve günün her saati transfer işlemleri gerçekleştirebilmek için Halk Bank bankacılık sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Tüm işlem türleri ve yönergeleri makalede yer alıyor.

Halkbank SMS İle Bakiye Sorgulama

Halk Bankası müşterilerine özel hizmetler ile SMS talimat sistemi sunuluyor. SMS talimatı verilerek, hesap özeti ve bakiye sorgulama işlemleri yapılabilir. Bankanın tüm müşterilerine özel sunulan bu uygulama KOBİ bankacılık sisteminde de sunulmaktadır. Bireysel ve kurumsal tüm hesaplara ait bakiye bilgileri ve hesap özetlerini SMS ile öğrenebilirsiniz.