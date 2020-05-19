Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 'a kadar olan tüm kredi taksitleri ile ödemeler için esneklik yapıldığına yer verildi.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada ise , 31 Mart 2020 tarihine kadar faiz, taksit, ve anapara ödemesi yapmayanların borçlarını ertelediğini duyurdu.