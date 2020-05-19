BTK akademi 1 milyon yazılımcı için yeni başvuru ekranı açıldı! 1 milyon istihdam başvurusu nasıl yapılır?

Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nde eğitim alan gençler kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olabilecek. Gençlere online eğitimle yazılımcı olma imkanı sağlayan "1 Milyon Yazılımcı Projesi" ile sektörlerin yazılımcı ihtiyacını da karşılayacak. Peki, 1 milyon istihdam başvurusu nasıl yapılır? 1 Milyon yazılımcı projesi nedir? 1 Milyon yazılımcı başvuru ekranı... Adaylar, "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" adresinden uygulamaya girerek, sisteme yüklü derslere kaydolacak. Projenin bir başka ayağıyla da online bilgi teknolojileri eğitimi sunulurken, eğitimlerin verileceği BTK Akademi uygulamasına, "https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilebilecek.
ÜÇ MÜJDE
19 Mayıs 'ta gençlerimiz için üç müjde vermek istiyorum diyen Bakan Albayrak , programa katılanlara 6 GB internet verileceğini , e devlet şifresi olmayanlar için yeni başvuru ekranının açıldığını ve soru sormak için canlı derslerin başlayacağını söyledi.
MEZUNİYET ŞARTI YOK
Berat Albayrak daha önce yaptığı açıklamada lisede okuyan öğrencilerin de programa katılabileceğini söyledi.
BAŞVURU EKRANI AÇILDI
1 milyon yazılımcı alımında yeni başvuru ekranı açıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yapılan açıklamada başvuruların aşağıdaki adımları izleyerek yapılacağına yer verildi.
https://www.btkakademi.gov.tr/portal/sign-in
Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağıdaki ekranı göreceksiniz.
1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ NEDİR?
Kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "1 Milyon İstihdam" uygulaması geliştirildi.
Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.
1 MİLYON İSTİHDAM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? NASIL YAZILIMCI OLUNUR?
Adaylar, "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" adresinden uygulamaya girerek, sisteme yüklü derslere kaydolacak.
Projenin bir başka ayağıyla da online bilgi teknolojileri eğitimi sunulurken, eğitimlerin verileceği BTK Akademi uygulamasına, "https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilebilecek.
"1 Milyon İstihdam" uygulamasının ana sayfa ekranı üzerinde bulunan "Ücretsiz Eğitimler" linkiyle de BTK Akademi web adresine geçiş yapılabilecek.
ALINAN EĞİTİMLER ÖZGEÇMİŞE KAYDEDİLECEK
Sistemdeki eğitimler "Eğitim Kataloğu" altında yer alıyor. Katalog içindeki eğitimler tüm kullanıcılara açık ve kullanıcı bazında atanan eğitimlerden oluşuyor.
"BTK Akademi" ve "1 Milyon İstihdam" uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde, kullanıcıların aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içindeki öz geçmişlerine yansıtılması sağlanacak. Öz geçmiş havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacak.
ŞİRKETLER PUANLAMAYA GÖRE EN UYGUN ADAYI SEÇEBİLECEK
Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri sistemdeki öz geçmişlere otomatik işlenecek. Projeden mezun olanlar için oluşturulacak öz geçmiş havuzunda portala kayıtlı şirketler kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp, kendisine en uygun adayı seçerek işe alabilecek.
1 MİLYON YAZILIMCI İÇİN ÖZGEÇMİŞ DOLDURMAK ÖNEMLİ!
Projede öz geçmiş alanının doldurulması önem taşıyor. Bu kapsamda, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri yanında iş deneyimleri, kadro unvanı, meslek/iş, kariyer hedefi, ilgilenilen iş alanları, çalışmak istenen iller ve ön yazı giriş alanları doldurulacak.
Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar, bu durumlarını, çalıştıkları kurumu, birimi ve ili, ayrıca yurt dışında çalışıp çalışmadığını bildirecek.
Öz geçmişe, uzmanlık ve yetkinlik alanları, sahip olunan sertifikalar, yabancı dil bilgisi ve sınavlar da eklenecek.
Öz geçmişte, engel durumu, seyahat engeli, sürücü belgesi, adli sicil kaydı, kan grubu ve işaret dili bilgisi gibi ek bilgiler de belirtilebilecek.
YAZILIMCI OLABİLMEK İÇİN BAZI DERSLERİ ALMAK ZORUNLU
Projeden mezun olanlar, bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecek.
İş pozisyonları için bazı derslerin mutlaka alınması gerekiyor. Örneğin, bilgi güvenliği uzmanlığı için block chain, işletim sistemi ve siber güvenlik, veri analistliği için big data, iş zekası, ofis programları ve veri tabanı eğitimlerinin alınması önem taşıyor.
CV HAVUZU NASIL OLUŞTURULACAK?
BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır.
1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
- Uygulama girişi "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki üzerinden yapılıyor.
- Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol
butonuna basılır.
- Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basın.
- Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı için ise; Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir. Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir.
- İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve "Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun." uyarısı gözlemlenir.Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır.
- Ekranda "Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz." Uyarısını göreceksiniz.
YAZILIM NEDİR?
Yazılım; elektronik aletlerin birbiriyle olan iletişimlerini ve haberleşmesini sağlayarak, görevlerini sürdürmeye yarayan komutlar sistemidir. Bir başka deyişle elektronik olarak çalışan aygıtların, iş yapmasına olanak sağlayan sistemin tümüne denir. Elektronik ortamda problemleri çözmek için programlama ya da kodlama dili kullanılır.
Yazılım kendi içerisinde uygulama ve sistem yazılmaları olarak ikiye ayrılır. Uygulama yazılımları, bireysel veya kullanıcı odaklı olarak görülebilir. Oluşan taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulama yazılımlar yapılır. Burada birey isteğini belirtir ve ona göre bir yazılım düzenlenir. Uygulama yazılımında sadece programlama dili kullanılmaz. Ekstra olarak farklı uygulamalara da ihtiyaç duyulabilir.
Programlamanın doğru işlemesi ve çalışması için belli bir işletim sistemine sahip olması gerekir. Uygulama yazılımları kendi içinde ayrılmaktadır. Bunlar; eğlence, ticari, genel amaca hizmet eden ve sunum yazılımları olarak kategori oluşturur. İstenilen hizmete göre, yer alan kategori içinde bireyler ya da firma sahipleri uygun olanı seçerler. Yazılım yapan hizmet ekibi istek doğrultusunda programlamayı yapar.
İkinci olarak da karşımıza sistem yazılımları çıkmakta. Adı üstünde tamamen sistem odaklı ve sisteme entegre şeklinde olan yazılım çeşidi olarak bilinmektedir. Bilgisayarın tamamen kendisini işletmeye izin verir. Sistem yazılımları özellikle, bilgisayar donanımın ve sistemin ilerlemesini, aksamamasını sağlar. Bilgisayara gerekli olan tüm fonksiyonların kullanımına yardımcı olur. Bu işlemleri yürütürken pencere, hizmet, işletim, aygıt sürücüleri ve sunucular gibi sistemlerin birleşmesini içerir.
Sistem yazılımları kendi içinde ikiye ayrılır: İşletim Sistemi Yazılımları ve Hizmet Yazılımları. İşletim sistemi, yapılan veya yapılacak olan bütün işlemlerin kontrollü şekilde yapılmasına olanak sağlar. Aynı zamanda işletim yazılımı, bilgisayarı ya da sistemi kullanana da yönetme imkanı verir. Her şey kullanıcının isteğine bırakılır. Hizmet yazılımlarında ise, daha çok destek işlemleri görev alır. Sistemde gerekli olan doneleri yerine getirir. Virüs temizleme, disk biçimlendirme ya da azaltma, klavye düzenleme, dosya transfer işlemi, dosya boyutlarının küçülmesi, dosya taşıma veya kopyalama işlemlerini hizmet yazılım sayesinde gerçekleşir.