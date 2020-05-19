2020 yılı ÖTV indirimi için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖTV indirimi 2020 yılında ne zaman gelecek? Otomobil için ÖTV indirimi bu yıl olacak mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.
ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖTV indiriminin yıl ortasına doğru yapılabileceğine işaret edilerek,, ÖTV indirimi yapılması sonrasında ikinci el araba fiyatlarının gerçek eder fiyatlarına geleceği belirtildi.
ENGELLİ VATANDAŞLAR KARARI ÇIKTI
ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.
ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
İkinci el araç alımı yapacak vatandaşlar için yapılan açıklamaya göre, ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edildi. ÖTV indirimi uygulaması hayata geçtiği takdirde ikinci el araba fiyatları gerçek eder fiyatlarına gelecek.
ÖTV İNDİRİMİNDE İLK ADIM
ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.
ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti.
2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.
ÖTV NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.
Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.
ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.
ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?
Özel Tüketim Vergisi;
- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),
- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),
- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.
SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Peki, sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İşte sıfır otomobili tercih ederken kullanacağınız veriler.
Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
Bayilerin birçoğu test sürüşü yapmanıza izin verir. Test sürüşleri sizlerin otomobili daha iyi tanımanızı sağlar. "Araç nasıl tepki verir, yol tutuşu nasıl, kullanımı kolay mı?" sorularına yanıt bulursunuz.
Her şey hallolduktan sonra aracınızı teslim alacaksınız, belgelerini, aracın satın aldığınız özellikte mi olduğu, ek talepleriniz yerine getirilmiş mi gibi durumları kontrol edin.