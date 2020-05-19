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    • Ekonomi
    • 19.05.2020 10:25
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    • 19.05.2020 10:27
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    : şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları nedir?

    : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden çok sayıda personel, memur ve işçi alımı yayımlandı. Bu anlamda en az ilkokul mezunu şartı aranan ilanların detayları sayfamızda yer alıyor. Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, , Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkındaki 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu personeli olmak için genel ve özel şartlar yer almaktadır. İşte şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları detayları

    KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı

    19 Mayıs güncel kamu ilanları: Kamuda kadrolu veya sözleşmeli devlet memuru olmak için genel şartlar yer almaktadır. Bu şartlar da 657 DMK 48'nci maddede açık bir şekilde ifade edilmiştir. Sözleşmeli ve kadrolu memur alımları birçok kamu kurum ve kuruluşuna yapılmaya devam ediyor. Alımların minimum seviyede olması atanmak için şartları zorluyor! Kamuya memur olarak atanmak için genel ve özel şartların detayları yazının devamında! KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı için tüm detayları paylaşıyoruz.

    GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI

    BATMAN ÜNİVERSİTESİ

    26 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MEVLANA KALKINMA AJANSI

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

    15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    MAM 2 PERSONEL ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SÜLÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    2 PERSONEL ALACAK

    ÇARŞIBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    DİYARBAKIR SURLARI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İÇİN 45 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 İŞÇİ ALACAK

    MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

    26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    70 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    İPTAL İLANI YAYIMLANDI

    ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    11 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İPTAL İLANI YAYIMLANDI

    EGE ÜNİVERSİTESİ

    37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ)

    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ELEMANI)

    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DİCLE ÜNİVERSİTESİ

    38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

    27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    HİTİT ÜNİVERSİTESİ

    24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    37 PERSONEL ALACAK

    SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    27 PERSONEL ALACAK

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    112 PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Memur Alımları için Genel Şartlar

    Türk Vatandaşı olmak, 657 DMK'nın "Memuriyete girişte yaş" maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
    657 DMK'nın "Sınıflandırmada öğrenim unsuru" maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
    Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor.

    Memuriyete Girişte Yaş Şartı!

    Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler

    Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru!

    Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir

    Memur Alımları Cezai Hükümler!

    Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    Memur Alımları Askerlik Şartı!

    Askerlik durumu itibariyle;

    Askerlikle ilgisi bulunmamak,
    Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
    Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.
    Engelli Memur Alımı İstisnası!
    657 DMK'da yer alan Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak gerekiyor.

    Memur Alımları Güvenlik Soruşturması Şartı!

    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak da 2017 itibarıyla kamuda istihdam edilmek için aranan en önemli şartlar arasında yer alıyor. Atamaya hak kazanabilmek için bu soruşturmaların olumlu sonuçlanması en son aşamada şarttır.
    Haberler Ekonomi 19 Mayıs güncel kamu ilanları: KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları nedir?
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