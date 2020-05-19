19 Mayıs güncel kamu ilanları: Kamuda kadrolu veya sözleşmeli devlet memuru olmak için genel şartlar yer almaktadır. Bu şartlar da 657 DMK 48'nci maddede açık bir şekilde ifade edilmiştir. Sözleşmeli ve kadrolu memur alımları birçok kamu kurum ve kuruluşuna yapılmaya devam ediyor. Alımların minimum seviyede olması atanmak için şartları zorluyor! Kamuya memur olarak atanmak için genel ve özel şartların detayları yazının devamında! KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı için tüm detayları paylaşıyoruz.
GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
26 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MEVLANA KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
MAM 2 PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SÜLÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
2 PERSONEL ALACAK
ÇARŞIBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR SURLARI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İÇİN 45 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 İŞÇİ ALACAK
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
70 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI YAYIMLANDI
ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
11 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İPTAL İLANI YAYIMLANDI
EGE ÜNİVERSİTESİ
37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ELEMANI)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
37 PERSONEL ALACAK
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
27 PERSONEL ALACAK
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
112 PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
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Memur Alımları için Genel Şartlar
Türk Vatandaşı olmak, 657 DMK'nın "Memuriyete girişte yaş" maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
657 DMK'nın "Sınıflandırmada öğrenim unsuru" maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor.
Memuriyete Girişte Yaş Şartı!
Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler
Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru!
Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir
Memur Alımları Cezai Hükümler!
Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Memur Alımları Askerlik Şartı!
Askerlik durumu itibariyle;
Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.
Engelli Memur Alımı İstisnası!
657 DMK'da yer alan Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak gerekiyor.
Memur Alımları Güvenlik Soruşturması Şartı!
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak da 2017 itibarıyla kamuda istihdam edilmek için aranan en önemli şartlar arasında yer alıyor. Atamaya hak kazanabilmek için bu soruşturmaların olumlu sonuçlanması en son aşamada şarttır.