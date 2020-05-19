17.273 çocuk ailesine döndü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık" dedi. Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri'ne 24 bin 680 çocuğun geldiğini anlatan Selçuk, "5 bin 584'ünü koruma altına alırken, 13 bin 355'inin sosyal ve ekonomik destek, danışmanlık ve diğer tedbir kararlarıyla destekleyerek, ailelerinin yanına dönüşünü sağladık. Çocukları koruma altında olanlarla çalışmalar neticesinde de 3 bin 918 çocuğu ailesine kavuşturduk" dedi.