17.273 çocuk ailesine döndü

"2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesinedönüşünü sağladık" dedi. ÇocukKoruma İlk Müdahale ve DeğerlendirmeBirimleri'ne 24 bin 680 çocuğungeldiğini anlatan Selçuk, "5 bin 584'ünükoruma altına alırken, 13 bin 355'ininsosyal ve ekonomik destek, danışmanlıkve diğer tedbir kararlarıyla destekleyerek,ailelerinin yanına dönüşünü sağladık.Çocukları koruma altında olanlarlaçalışmalar neticesinde de 3 bin 918çocuğu ailesine kavuşturduk" dedi.