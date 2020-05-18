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    • Ekonomi
    • 18.05.2020 Gazete
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    Otobüse ‘erkenci’ indirimi

    Uçaklarda uygulanan bileti erken alana düşük fiyat sisteminin otobüslere de taşınması için düğmeye basıldı. Sistem hayata geçerse biletini erken alan daha ucuza seyahat edebilecek.

    Otobüse ‘erkenci’ indirimi
    Karayolu yolcu taşımacılığına, uçaklardaki fiyatlama sisteminin getirilmesi gündemde. Bilet fiyatlarıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'na bir model önerdiklerini ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, "Havayolu firmalarının uyguladığı fiyat modeli, bizde de uygulanabilir. Yolcu sayısı azken fiyatları yüzde 30'a kadar düşürme yetkimiz var. Talep fazlayken de artırma yetkimiz olsun" dedi. Sistem hayata geçerse biletini erken alan daha ucuza seyahat edebilecek. Seyahat dönemine göre fiyatlar değişiklik gösterecek.


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