Otobüse ‘erkenci’ indirimi

yolcu taşımacılığına,uçaklardaki fiyatlamasisteminin getirilmesigündemde. Biletfiyatlarıyla ilgili UlaştırmaBakanlığı'na bir modelönerdiklerini ifade eden"Havayolufirmalarının uyguladığıfiyat modeli, bizde deuygulanabilir. Yolcu sayısıazken fiyatları yüzde 30'akadar düşürme yetkimizvar. Talep fazlayken deartırma yetkimiz olsun"dedi. Sistem hayatageçerse biletini erkenalan daha ucuza seyahatedebilecek. Seyahatdönemine göre fiyatlardeğişiklik gösterecek.