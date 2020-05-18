Gözler orada! Yüz binlerce işçiye bayram öncesi en az 948 tl ikramiye verilecek (taşeron, 4/d kamu işçileri)

Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine bu Cuma günü ilave tediye ödemesi yapılacak. Yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılır. 52 günlük ilave tediye 13 'er günlük 4 eşit taksit şeklinde işçilere verilir. İlk ödeme 31 Ocak 2020 günü yapılmıştı. İkinci taksit ödemesi ise 22 Mayıs 2020 günü yapılacak. Kamuda enflasyon farkı almayan tek çalışan grubu olan taşerondan geçen işçilerden belediye şirketlerine geçen işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor. 696 sayılı KHK ile genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin ilave tediye miktarları da belli oldu. En düşük maaş alan işçiye 948 TL ilave tediye ödemesi yapılacak.
Kamuda ne kadar işçi çalışıyor?
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiki bilgilere göre kamuda 1.110.530 işçi istihdam edilmekteydi. Özellikle taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin bu sayının artmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır.
ENFLASYON FARKI YOK, ŞİRKET İŞÇİSİNE ÖDEME YAPILMIYOR
Kamuda enflasyon farkı almayan tek çalışan grubu olan taşerondan geçen işçilerden belediye şirketlerine geçen işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.
KADRO ALAN TAŞERON İŞÇİLERE EN DÜŞÜK 948 TL
696 sayılı KHK ile genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin ilave tediye miktarları da belli oldu. En düşük maaş alan işçiye 948 TL ilave tediye ödemesi yapılacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARDA NELER YER ALIYOR?
4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061) Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şöyle denildi;
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2061
1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2020 yılında, Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2020, diğer yarısının 22/5/2020 tarihinde ödenmesine,
2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2020 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2020 tarihinde ödenmesine,
6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI
2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.