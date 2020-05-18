Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde ise ödemeler 860 liradan 960 TL.'ye yükseltildi. Bu illerdeki kiracılar bir defa 920 TL. alacaklar. Hak sahiplerine ise 4.800 TL. ödenmektedir.

Ancak bu ödemeler 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun maddeleri gereğince yapılmaktadır. Eğer bu durumda değilseniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu desteği alamazsınız. Kanun bu konuda şöyle demektedir;