Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 23-24-25-26 Mayıs BİM-A101-ŞOK-MİGROS market çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Sorusu Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra araştırılıyor. Peki A101, BİM, ŞOK, Migros kapalı mı olacak? Marketler bayramda kapalı mı, açık mı olacak? Marketler sokağa çıkma yasağı kapsamında Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van) ile Zonguldak il sınırı içerisinde faaliyetine son verecek.
23-24-25-26 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.
MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.
BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
Adana: 01
Adıyaman: 02
Afyon: 03
Ağrı: 04
Amasya: 05
Ankara: 06
Antalya: 07
Artvin: 08
Aydın: 09
Balıkesir: 10
Bilecik: 11
Bingöl: 12
Bitlis: 13
Bolu: 14
Burdur: 15
Bursa: 16
Çanakkale: 17
Çankırı:18
Çorum: 19
Denizli: 20
Diyarbakır: 21
Edirne: 22
Elazığ: 23
Erzincan: 24
Erzurum: 25
Eskişehir: 26
Gaziantep: 27
Giresun: 28
Gümüşhane: 29
Hakkari: 30
Hatay: 31
Isparta: 32
İçel: 33
İstanbul: 34
İzmir: 35
Kars: 36
Kastamonu: 37
Kayseri: 38
Kırklareli: 39
Kırşehir: 40
Kocaeli: 41
Konya: 42
Kütahya: 43
Malatya: 44
Manisa: 45
Kahramanmaraş: 46
Mardin: 47
Muğla: 48
Muş: 49
Nevşehir: 50
Niğde: 51
Ordu: 52
Rize: 53
Sakarya: 54
Samsun: 55
Siirt: 56
Sinop: 57
Sivas: 58
Tekirdağ: 59
Tokat: 60
Trabzon: 61
Tunceli: 62
Şanlıurfa: 63
Uşak: 64
Van: 65
Yozgat: 66
Zonguldak: 67
Aksaray: 68
Bayburt: 69
Karaman: 70
Kırıkkale: 71
Batman: 72
Şırnak: 73
Bartın: 74
Ardahan: 75
Iğdır: 76
Yalova: 77
Karabük: 78
Kilis: 79
Osmaniye: 80
Düzce: 81
BAYRAMDA 81 İLDE 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK
Yeni normalleşme adımları şunlardır:
Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.
60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.
Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.
Yarın ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Barajı'nın ilk tribünün devreye alınma törenini yapacağız. Çarşamba günü adli yargı hakim ve savcılarımızın kura törenine telekonferansla katılacağız. Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışını yapacağız. Bakanlık ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürdürüyor.
Siyasi ve ekonomik iklimini nasıl kendimize değerlendireceğimizle ilgili planları şimdiden yapmaya başladık. Haziran ayında normalleşme takvimiyle birlikte her alanda eskisinden çok daha büyük atılımlara gireceğiz. Tüm dünyanın can derdine düştüğü böyle bir dönemde dahi ülkemize yönelik saldırıları, kurulan tuzakları, oynanan sinsi oyunların kesintisiz sürdüğünü görüyoruz.
Türkiye diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğradığı saldırıya karşı mücadele etmektedir. 2018 Ağustos'unda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Bu saldırıların ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Ülkemize karşı bu tür kumpaslara girişenlere bunun bedelini ödetiyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyunlara dahil olanları takip ediyoruz. Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlara asla merhametli olmayacağız.
Suriye'den Libya'ya karşı olan herkesi destekleyenleri bir an önce pozisyonlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Türkiye'ye karşı hala eli kanlı teröristlerin, kendi halkını katleden diktatörlerin yanında yer alanların bir an önce gerçekleri görmelerini diliyoruz.
İnşallah yeni dönemde tüm bu hakikatler ışığında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasını hızla tamamlayacağız. Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yadediyorum. Bugün Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın saat 19.19'da tüm stadlarımız aydınlatılarak istiklal marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden istiklal marşını okumaya davet ediyoruz.
Sürgünde şehit olan Kırımlı Tatar kardeşlerimizi rahmetle yadediyorum, sizleri sevgi, saygıyla selamlıyorum, hepinizi hayırlı iftarla yadediyorum. Kalın sağlıcakla.