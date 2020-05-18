Bilindiği gibi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank çok uygun faizle kredi imkanı sağlamıştı. Bu bağlamda kredilere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Bankalar 10 bin TL 'ye kadar kredi desteği sunacaklarını duyurdu. 0.49 faizli ihtiyaç kredisine başvurular geçtiğimiz gün başladı. Bankalar, geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara, özellikle asgari ücretlilere, emeklilere, düşük gelir grubundaki vatandaşlara bu desteği sağlayacağını duyurdu. Peki 10 bin ve 5 bin TL 6 ay geri ödemesiz 0.49 faizli kredi başvuru sonucu açıklandı mı? Temel ihtiyaç desteği sonucu ne zaman açıklanacak? Detaylar takvim.com.tr'de yer alacak.
ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK DEVLET DESTEKLİ 6 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Ziraat Bankası 6 ay ötelemeli bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketi başvuruları internet üzerinden kabul edilecek.
Kredi başvurusu işlemlerinde şubelerde yığılmaların önüne geçebilmek adına başvurular internet üzerinden kabul edilecek ve kredi başvurusu onaylanan kişilere kredi ödemeleri ATM üzerinden yapılacak.
10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA
Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.
ÇALIŞMAYANA, KREDİ SİCİLİ BOZUK OLANA DEVLET KEFİL OLACAK!
Takvim gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem 6 ay ertelemeli 10 bin lira kredi için merak edilen önemli soruları yanıtladı.
Kredinin özellikle koranavirüs salgını nedeni ile işsiz kalan kişileri kapsamasını sağlamak amacı ile devlet tarafından KGF garantisi verilmişti. Verilen bu garanti kapsamında işi olmayan kişiler ve kredi sicili bozuk olanlar da temel ihtiyaç desteği kredisi kullanacak.
Devlet sorgu sual yapmadan kredi başvurusu yapan kişilere kredi verecek. İşi olmayanlara da kredi verilecek. Destek kredisinde beyan esas alınacak. Ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Mevcut kredi koşulları işletilmeyecek.
Yani normal kredi başvurularında olduğu gibi Findeks kredi notu sistemi üzerinden kredi notu sorgulaması yapılmayacak. Bu nedenle düşük kredi notu ortalaması olan kişiler de bu kredi paketinden de yararlanacak.
VAKIFBANK SMS İLE BAŞVURU
Vakıfbank tarafındna yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun kısa mesaj yolu ile yapılabileceğine yer verildi. İşte başvuru şekli:
"Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Örnek Sms Metni:
DESTEK 11111111111 3000"
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada , Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun aşağıdaki internet adresi üzerinden yapılacağına yer verildi:
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1
Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
HALKBANK
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Başvurularınızı; Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak ya da web sayfamız üzerinden yapabilirsiniz."
https://www.halkbank.com.tr/21546-bireysel_ihtiyac_destegi_kredisi
Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.
YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.
HALKBANK 25 BİN TL ESNAF KREDİSİ DE VERİYOR
Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek. Halkbank, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek." açıklamasında bulundu. İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.
Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır.
Halkbank esnaf kredisi başvurusu için ilk adım internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurmak. Başvuru formunun ardından Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye'nin en fazla kullanılan bankalarının başında gelen Ziraat Bankası müşterilerine kapılarını hafta içi 09.00'da açıyor. 12.30-13.30 saatleri arasında öğle tatili yapan banka çalışanları bu saat aralıklarında (1 saat) işlem almıyor. Öğle tatili sonrası Ziraat Bankası 13.30-17.00 arası vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Ülkemizde toplam 943 şube ve 4 bin 235 ATM ile vatandaşların bankacılık işlemlerini gerçekleştiren Vakıfbank kapılarını müşterilerine hafta içi saat 09.00 da açıyor. 12.30-13.30 arası öğle tatili nedeniyle hizmet veremeyen Vakıfbank öğle tatili sonrası 13.30'dan 17.00'a kadar şubelerinden vatandaşlara hizmet veriyor.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Şube sayısına göre Türkiye'nin en büyük 3. bankası konumunda olan Halkbank 984 şubesiyle bankacılık faaliyetlerini yürütmektedir. Hafta içi sabah saat 09.00'da kapılarını müşterilerine açan Halkbank, 12.30-13.30 saatleri arasında öğle tatili molası dolayısıyla hizmet vermemektedir. Öğle tatili sonrası Halkbank 17.00 saatine kadar müşterilerine şubelerinden hizmet vermeye devam ediyor.