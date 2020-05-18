ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

BİRİM YÖNETİCİSİ

Lisans mezunu (tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun),

En az 5 yıl 'Hastane Birim Yöneticisi' veya 'Proje Yöneticisi' tecrübesi bulunan,

Kurumsal kültürü benimsemiş ve profesyonel imaja sahip,

Takım çalışmasına önem veren,

Problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı ve sonuç odaklı,

İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,

Sunum ve raporlama becerisi gelişmiş,

MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisi olan,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan yönetici aramaktayız.

İstanbul'da ikamet eden ve ya edebilecek olan.

Eğitim Uzmanı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Eğitim konusunda ve tercihen sağlık sektöründe en az 2 yıl deneyimli,

İletişim ve sunum becerileri güçlü,

Stres yönetiminde başarılı ve sorumluluk bilinci yüksek,

Kişisel ve kurumsal anlamda gelişime, araştırmaya ve yeniliklere açık,

MS Office programlarına kullanıcı düzeyinde hakim,

Seyahat engeli bulunmayan,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış takım arkadaşı arıyoruz.

Tıbbi Raportör

Lisans veya Ön Lisans olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve ilgili sertifikalara sahip Radyolojik Görüntüleme raporlamasının diline hakim , hızlı ve iyi derecede klavye hızıyla hatasız yazabilen , Microsoft Office programlarını çok iyi derecede bilen çalışma arkadaşları aramaktayız

İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek olan ,yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek ,hastane çalışma ortamına alışkın ,dinamik arkadaşlar tercih edilecektir