Sağlık Bakanlığı için yeni alım beklentisi bulunurken konuyla ilgili müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı bünyesine 2 bin 900 personel alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlara göre daha önce planlanan personel istihdam çalışmaları neticelendirildi. İşçi alımı ve memur alımı bazında 2900 yeni personel alımı için Cumhurbaşkanlığının kadroları onayladığı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Özellikle pandemi süreci dahilinde alımların çok kısa süre içerisinde tamamlanması ve personellerin görevlendirilmesi bekleniyor.
İLAN NE ZAMAN GELECEK?
İlanın ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil. Kadronun onaylanması sonrası Bakanlık ilan tarihlerini önümüzdeki günlerde duyuracak.
GÖZLER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇEVRİLMİŞ DURUMDA
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Özellikle pandemi süreci dahilinde alımların çok kısa süre içerisinde tamamlanması ve personellerin görevlendirilmesi bekleniyor. Alımlarda en büyük soru işareti ise alımlardaki kadrolar. Şu ana kadar yapılan resmi yazışmalar ve yapılan açıklamalarda alımların işçi ya da personel olup olmayacağı netleştirilmedi.
Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar ile birlikte bu konudaki tüm detaylar netleşmiş olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. 2 bin 900 'den fazla alımın personel olarak mı yoksa işçi olarak mı yapılacağı henüz belli değil. Kadro talebinin onaylanmasının ardından Sağlık Bakanlığı resmi bir açıklama yapacak ve alımın hangi kadrolara yapılacağını duyuracak.
ALIMLAR SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAPILACAK
Diğer bakanlıkların 2020 yılı kamu personeli alımı ilanları da yayımlanmaya devam ederken; milyonlarca vatandaş Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan nicelikli personel alımı ilanlarının yayımlanmasını bekliyordu.2020 memur alımı ve işçi alımı için beklenen duyurulara bir yenisi daha eklendi ve 2900 kişilik kadrodan oluşan istihdam kontenjanı için Cumhurbaşkanlığı tarafından kadroların onaylandığı müjdesi verildi.
ŞEHİR HASTANESİ BAŞVURU SAYFASI
İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=ba%C5%9Fak%C5%9Fehir%20%C5%9Fehir
Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada , başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve müracaatınızı yapın.
ŞEHİR HASTANELERİNE PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 adet olmak üzere personel alımı yapılacak.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
BİRİM YÖNETİCİSİ
Lisans mezunu (tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun),
En az 5 yıl 'Hastane Birim Yöneticisi' veya 'Proje Yöneticisi' tecrübesi bulunan,
Kurumsal kültürü benimsemiş ve profesyonel imaja sahip,
Takım çalışmasına önem veren,
Problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı ve sonuç odaklı,
İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,
Sunum ve raporlama becerisi gelişmiş,
MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
Seyahat engeli bulunmayan,
Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisi olan,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan yönetici aramaktayız.
İstanbul'da ikamet eden ve ya edebilecek olan.
Eğitim Uzmanı
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Eğitim konusunda ve tercihen sağlık sektöründe en az 2 yıl deneyimli,
İletişim ve sunum becerileri güçlü,
Stres yönetiminde başarılı ve sorumluluk bilinci yüksek,
Kişisel ve kurumsal anlamda gelişime, araştırmaya ve yeniliklere açık,
MS Office programlarına kullanıcı düzeyinde hakim,
Seyahat engeli bulunmayan,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış takım arkadaşı arıyoruz.
Tıbbi Raportör
Lisans veya Ön Lisans olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve ilgili sertifikalara sahip Radyolojik Görüntüleme raporlamasının diline hakim , hızlı ve iyi derecede klavye hızıyla hatasız yazabilen , Microsoft Office programlarını çok iyi derecede bilen çalışma arkadaşları aramaktayız
İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek olan ,yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek ,hastane çalışma ortamına alışkın ,dinamik arkadaşlar tercih edilecektir
Hasta Kabul Görevlisi
Tercihen Ön Lisans/Lisans mezunu (Lise mezunları için Tıbbi Sekreterlik/Hasta Kabul Belgesi'ne sahip olma koşulu aranmaktadır)
MS Office programlarına uygulama düzeyinde hakim,
Hasta memnuniyetine odaklı,
Yoğun çalışma temposuna ve vardiya düzenine uyum sağlayabilecek.
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve gerektiğinde inisiyatif kullanabilen,
Takım çalışmasına yatkın,
Prezantabl ve profesyonel imaja sahip,
Tercihen 35 yaşından gün almamış ve askerlikle ilişkisi olmayan hasta kabul görevlileri istihdam edilecektir
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Lise veya tercihen ön lisans/ lisans mezunu
Tercihen Çağrı Merkezi deneyimi bulunan
Esnek ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek
7/24 Vardiyalı sistemde çalışabilecek,
Müşteri memnuniyetini önemseyen,
Farklı yapıya sahip kişilerle olumlu ve etkili iletişim kurabilen,
Analiz etme, problem çözme, ikna etme yetkinliklerine sahip,
Takipçi ve sonuç odaklı,
MS Office programlarına hakim ve hızlı klavye kullanabilen
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl süre ile tecilli durumda olan
Veri Giriş Takım Lideri ( İSTANBUL)
En az ön lisans mezunu,
En az 2 yıl ekip yönetimi tecrübesi olan,
Tercihen hastane deneyimi olan,
Hasta memnuniyeti odaklı,
Alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri takip eden,
Planlama, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip,
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı,
MS Office programlarını aktif kullanabilen
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
Prezantabl ve profesyonel imaja sahip takım liderleri aranmaktadır.
Hastane dinamiklerine uygun sahada fiziksel olarak aktif şekilde çalışabilecek,
Çağrı Merkezi Takım Lideri (İSTANBUL)
En az ön lisans, tercihen lisans mezunu,
En az 1-2 yıl çağrı merkezi deneyimi olan,
Tercihen çağrı merkezinde "Takım Liderliği" tecrübesi olan,
MS Office programlarına ileri düzeyde hakim,
Raporlama becerileri gelişmiş,
Müşteri memnuniyetine önem veren,
Analitik bakış açısına ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip,
Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
Prezantabl ve profesyonel imaja sahip takım liderleri aranmaktadır.
İnsan Kaynakları Uzmanı ( İstanbul)
Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, İşletme ve benzeri 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun
İnsan Kaynakları'nın tüm fonksiyonlarında bilgi sahibi,
İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İSG başta olmak üzere yasal mevzuata hakim,
İşe alım, bordro bilgisine sahip, eğitim-geliştirme ve kariyer planlama gibi temel İnsan Kaynakları süreçlerinde görev almış,
En az 5 yıllık deneyime sahip,
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı,
Etkin zaman yönetimi ve planlama becerisi olan,
Araştırmayı ve ekip çalışmasını seven,
İletişimde etkili, güçlü yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip,
Etkin dinleme ve müzakere yeteneğine sahip,
Ekip yönetimi konusunda deneyimli
MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabilen ve tercihen ERP sistemi hakkında bilgi sahibi,
Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmayan.
Dinamik ve yoğun iş temposunda çalışabilecek takım arkadaşı arıyoruz.
Bilgi Teknolojileri Uzmanı - Hbys
· Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi Yönetim Teknolojileri bölümlerinden mezun,
· İletişim ve koordinasyon becerileri kuvvetli
· En az 4 yıllık HBYS tecrübe ve bilgi sahibi,
· Teknolojik yenilikleri yakından takip eden,
· İyi derecede MS Office Programları kullanabilen,
· Hastane sistemleri ve süreçleri konularında bilgi sahibi,
· Sağlık Bakanlığı mevzuat ve yönetmeliklerine hakim,
· Büyük ölçekli projelerde yer almış ve ekip yönetmiş,
· İstanbul'da ikamet eden / edebilecek,
Makine Mühendisi
Makine imalatı konusunda tecrübeli ve Solidworks programına çok iyi derece hakim olunması gerekmektedir
Malzeme tanıyabilen , mühendislik hesabı yapabilen ve proje çalışması yapabilecek konumunda olunması gerekmektedir.
Projelerimiz üzerine 1 hafta / 10 gün süreli şehir dışı veya yurt dışı kurumlarda bulunabilecek
Tercihen İngilizcesi iyi
İstanbul / Avrupa yakasında ikamet eden iş alımı yapılacaktır.
Makam Şoförü
-Makamın şirket içinde ve dışında (şehir içi/şehir dışı)şoförlüğünü yapmak
-Seyahat engeli bulunmayan
-Benzer pozisyonlarda deneyime sahip, üst düzey yöneticiler için Makam Şoförlüğü yapmış,
-Eşlik ettiği yöneticinin yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
-İletişim becerileri gelişmiş, diksiyonu düzgün
-İstanbul Trafiğine ve güzergahlarına hakim
-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
-Dikkatli, trafik kurallarına uyma konusunda titiz davranan, sorumluluk sahibi ve güvenilir
-Aracın teknik özelliklerine hakim, rutin bakımlarını takip edebilecek
-İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden(Beylikdüzü,Avcılar,Esenyurt,Bahçeşehir,Başakşehir)
Şoför
· Lise mezunu,
-E sürücü belgesi
· Orta düzeyde İngilizce konuşabilen,
· SRC ve psikoteknik belgelerine sahip,
· Askerlikle ilişkisi bulunmayan,
· Ciddi sağlık problemi bulunmayan,
· Sabıka kaydı ve hakkında açılmış bir dava dosyası bulunmayan,
· Gerektiğinde şehirlerarası çalışabilen,
· Güzergahlara hakim ve sürücülük konusunda tecrübesi olan,
· Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Aracı dikkatli ve trafik kurallarına uygun şekilde sorumlu olduğu aracın bakım ve temizliğinden sorumlu olacak,