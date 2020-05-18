Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

Yarın ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Barajı'nın ilk tribünün devreye alınma törenini yapacağız. Çarşamba günü adli yargı hakim ve savcılarımızın kura törenine telekonferansla katılacağız. Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışını yapacağız. Bakanlık ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürdürüyor.

Siyasi ve ekonomik iklimini nasıl kendimize değerlendireceğimizle ilgili planları şimdiden yapmaya başladık. Haziran ayında normalleşme takvimiyle birlikte her alanda eskisinden çok daha büyük atılımlara gireceğiz. Tüm dünyanın can derdine düştüğü böyle bir dönemde dahi ülkemize yönelik saldırıları, kurulan tuzakları, oynanan sinsi oyunların kesintisiz sürdüğünü görüyoruz.

Türkiye diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğradığı saldırıya karşı mücadele etmektedir. 2018 Ağustos'unda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Bu saldırıların ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Ülkemize karşı bu tür kumpaslara girişenlere bunun bedelini ödetiyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyunlara dahil olanları takip ediyoruz. Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlara asla merhametli olmayacağız.