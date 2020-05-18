Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.05.2020 14:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2020 14:58
    ABONE OL

    18 Mayıs sahibinden en ucuz sıfır modelleri! 100 bin altı dizel ve li otomobiller hangileri? İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Otomobil almak herkesin hayalidir. Bu anlamda şu dönemde araba fiyatları el yakmaya devam ediyor. Haberimizde her bütçeye uygun otomobilleri sıralı olarak verdik. Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik. İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Peki, sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Firmaların 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model 100 bin altı dizel ve li otomobilleri açıkladık.

    Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

    18 Mayıs sahibinden en ucuz sıfır modelleri! 100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? İşte en ucuz sıfır otomobiller... Otomobil markalarının kampanyaları devam ederken 2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu ise güncel fiyatlar. Listemizde 150 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Listede fiyatı 100 bin liranın altında olan 1 model bulunuyor. Firmaların 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobilleri derledik. Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
    Bayilerin birçoğu test sürüşü yapmanıza izin verir. Test sürüşleri sizlerin otomobili daha iyi tanımanızı sağlar. "Araç nasıl tepki verir, yol tutuşu nasıl, kullanımı kolay mı?" sorularına yanıt bulursunuz.

    İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 150 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)


    CİTROEN

    C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel

    Kampanyalı fiyatı 133.000 TL

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

    Kampanyalı fiyatı 134.000 TL

    DACİA

    Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

    Fiyatı 121.100 TL

    DACİA DUSTER

    Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2

    Şubat ayı liste fiyatı 118.500 TL

    Mart ayı liste fiyatı 129.400 TL

    Mayıs ayı liste fiyatı 139.400 TL

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP

    Şubat ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL

    Mart ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 94.900 TL

    Mayıs ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 102.900 TL

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP

    Şubat ayı kampanyalı Fiyatı 108.900 TL

    Mart ayı kampanyalı Fiyatı 110.900 TL

    Mayıs ayı kampanyalı Fiyatı 117.900 TL

    FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP

    Şubat ayı kampanyalı fiyatı 91.900 TL

    Mart ayı kampanyalı fiyatı 92.900 TL

    Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL

    500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT

    Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL

    FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA

    Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL

    HYUNDAİ

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

    Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL

    HYUNDAİ

    İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

    Şubat ayı liste fiyatı 112.660 TL

    Mart ayı liste fiyatı 113.760 TL

    Mayıs ayı liste fiyatı 129.211 TL

    Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)

    Şubat liste fiyatı 131.400 TL

    Mart liste fiyatı 136.150 TL

    Mayıs liste fiyatı 148.800 TL

    KİA

    Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik

    2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL

    KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS

    Kampanyalı iyatı 137.300 TL

    KİA

    Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS

    Şubat ayı kampanyalı fiyatı 132.900 TL

    Mart ayı kampanyalı fiyatı 135.900 TL

    Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 142.900 TL

    Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel

    Mayıs ayı fiyatı 139.000 TL

    NİSSAN

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

    Kampanyalı fiyatı 135.730 TL

    OPEL
    Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP

    Mayıs ayı kampanyalı Fiyatı 130.900 TL

    OPEL

    Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP

    Şubat ayı kampanyalı fiyatı 129.000 TL

    Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 141.900 TL

    PEUGEOT

    208 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp

    Şubat kampanyalı fiyatı 137.700 TL

    Mart kampanyalı fiyatı 141.500 TL

    Mayıs kampanyalı fiyatı 150.000 TL


    301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp

    Mart ayı fiyatı 135.900 TL

    Mayıs ayı fiyatı 142.900 TL

    RENAULT

    Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg

    Şubat fiyatı 111.000 TL

    Mart fiyatı 113.000 TL

    Mayıs fiyatı 120.000 TL

    RENAULT

    Clio Joy 0.9 TCe 90 bg

    Şubat fiyatı 101.000 TL

    Mart fiyatı 104.900 TL

    Mayıs fiyatı 108.900 TL

    RENAULT

    Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg

    Şubat Fiyatı 104.000 TL

    Mart fiyatı 107.900 TL

    Mayıs fiyatı 111.900 TL

    RENAULT

    Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg

    Şubat Fiyatı 93.000 TL

    Mart fiyatı 100.900 TL

    Mayıs fiyatı 105.400 TL

    SEAT

    IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S

    Şubat Fiyatı 139.000 TL

    Mart Fiyatı 140.000 TL

    Mayıs fiyatı 142.000 TL

    SUZUKİ

    Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli

    Şubat Fiyatı 119.900 TL

    Mart Fiyatı 120.600 TL

    Mayıs fiyatı 137.900 TL

    TOYOTA

    Yeni Corolla 1.6 Vision

    Mart ayı kampanyalı fiyatı 133.100 TL

    Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 147.100 TL

    TOYOTA

    Yaris 1.0 Life

    Mart Fiyatı 104.700 TL

    Mayıs Fiyatı 114.350 TL

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

    Mart fiyatı 131.300 TL

    Mayıs fiyatı 137.900 TL

    Sıfır otomobil alırken dikkat etmeniz gerekenler

    İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Peki, sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İşte sıfır otomobili tercih ederken kullanacağınız veriler.

    Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
    Bayilerin birçoğu test sürüşü yapmanıza izin verir. Test sürüşleri sizlerin otomobili daha iyi tanımanızı sağlar. "Araç nasıl tepki verir, yol tutuşu nasıl, kullanımı kolay mı?" sorularına yanıt bulursunuz.

    Her şey hallolduktan sonra aracınızı teslim alacaksınız, belgelerini, aracın satın aldığınız özellikte mi olduğu, ek talepleriniz yerine getirilmiş mi gibi durumları kontrol edin.
    Haberler Ekonomi 18 Mayıs sahibinden en ucuz sıfır modelleri! 100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? İşte en ucuz sıfır otomobiller
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri