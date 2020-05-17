ULUSLARARASI HAVAYOLU KURULUŞU

THY sadece yaptığı yatırımlarla değil, müşteri memnuniyetine servet katıyordu. Taşıdığı yolcuların en konforlu şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak için her türlü desteği veriyor, özel olarak ilgileniyordu. 1982 yılına gelindiğinde Türk Hava Yolları 27 uçak, 3 bin 909 koltuk ve 5 bin 735 personel sayısıyla uluslararası bir havayolu kuruluşu oldu. Günbegün devleşen hava yolu şirketi, gökyüzüne bir tarih çiziyordu.

Denizaşırı seferleri, Uzak Doğu uçuşları ile gündeme gelen THY'nin 1993'e gelindiğinde 55 dış ve 23 iç hat olmak üzere toplam uçuş noktası 78'e yükseldi.