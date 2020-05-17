Şok markette 19 Mayıs tarihlerinin kataloğu resmi sitede yayınlandı. Mutfakta kullanabilecek eşyalardan elektrikli ev eşyalarına kadar birbirinden uygun fiyatlı ürünlerle reyonlar yenileniyor. ŞOK aktüel kataloğu ile bu hafta birbirinden farklı indirimli ürünler satışa sunuldu. Aktüel kataloğda yer alan fırsatlı ürünleri satın almak isteyenler bu nedenle aktüel ürünlerde yer alan fırsatları incelemek ve fırsatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğu 19 Mayıs ürünlerinde neler var? Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan ŞOK'ta bu hafta özellikle bayram ürünler ön plana çıkıyor. İşte o ürünlerin listesi
Şok Market 13-19 Mayıs 2020 tarihlerinde geçerli diğer ürünleri ise Tek Alt Dokuma Viskon 22,95 TL, Lastik Tamir Kiti 300 ml 14,95 TL, Ön Cam Metalize Güneşlik 6,99 TL, Ortopedik Bel Desteği 9,99 TL, Oto Direksiyon Kılıfı 24,95 TL, Büyük Mandal 2'li 4,99 TL, Kurulama Bezi 3'lü 7,99 TL, Işıklı Çocuk Terlik 24,95 TL, Prenses Çocuk Plaj Ayakkabısı 19,95 TL, GoKidy Oyuncak İtfaiye / Traktör 14,95 TL, Çantalı Oyun Hamuru 19,95 TL, Bingo Sıvı Deterjan 2600 ml 22 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Algida Maraş Usulü Dondurma 500 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir 420 gr 14,50 TL,
SuperFresh Kayseri Mantısı 400 gr 5,90 TL, SuperFresh Ispanaklı Tava Böreği 300 gr 8,95 TL, Sprite 1,5 Litre 4,75 TL, Coca-Cola Şekersiz 1,5 Litre 4,75 TL, Fanta Mandalina 1,5 Litre 4,75 TL, Lisanslı Çocuk Toka Çeşitleri 3,95 TL, Nivea Kadın / Erkek Deodorant 150 ml 18,90 TL (250 ml Duş Jeli hediyeli), Remove Squeeze Wax Hazır Sir Ağda 12,90 TL, Sleepy Natural Soft Mega Paket 17,90 TL, Saç Boyası Hazırlık Seti 4,95 TL, Palette Saç Boyası Çeşitleri 9,95 TL, Bebeland Külot Bez 19,95 TL,
Colgate 3'lü Etki Diş Macunu 2x150 ml 13,95 TL, Ariel Dağ Esintisi Renkliler Çamaşır Deterjanı 8 Kg 49,90 TL, Bioblas Botanic Oils Sarımsak / Isırgan Yağlı Şampuan 360 ml 16,90 TL, Komili Peçete 100'lü 4,95 TL, Fairy Bulaşık Sıvısı 2x1000 ml 18,95 TL, ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 12,95 TL'ye alıcının olabilecek.
ŞOK MARKET HAKKINDA
1995 yılında kurulan Şok Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding yani Ülker tarafından Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı. Ülker, Migros tarafından kurulan Şok marketler ile birlikte Sabancı'da olan DİA-SA marketlerini de satın alarak ŞOK adı altında birleştirdi.
Satın alma sürecinin ardından yapılan konsept yenileme çalışmaları ile birlikte içki satışı kaldırılmıştı. Şok market CEO'su Uğur Demirel'in verdiği bilgiye göre 2017 yılı sonunda mağaza sayısını 5.000'e yükseltilmesi planlanıyor.