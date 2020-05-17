Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz! ÖTV’siz araba alma limiti kaç TL?

Yüzde 90 üzerinde engelli olan 18 yaşını dolduran bireyler için vasi kararı gerekir. Engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olan bireylerin belirlenen sağlık kurulundan rapor alarak kendi adlarına araç tescil ettirebilirler ve bu aracı kendi engel durumlarına göre yeniden düzenleyebilirler. Tescil işleminin ardından Motorlu Araç Tescil Belgesi'nin onaylanmış örneği ile Araçlar İçin Teknik Belge ve Proje Raporu'nun noter onaylı örneğiyle ilgili Vergi Dairesine başvurmaları halinde MTV'den de muaf sayılırlar.

Engelli sağlık raporunda yüzde 40 ve üzerinde ortopedik engeli olan vatandaşlar özel aksam ile araç kullanmak zorundadır.

H sınıfı ehliyet sahibi olmak koşuluyla yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar sağlık kurulundan "araç kullanmasına engel yoktur" onayı alması gerekir.

Kişinin uyması gereken şartların yanında araçlarda da ÖTV indirimi için; en fazla 1.6 motor hacmi özelliği aranır. 1.6 üzerinde motor hacmindeki araçların alınmasında engel durumuna bakılmaksızın ÖTV engelli araç indiriminden yararlanılması mümkün değildir.