Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen ek ödemelerin artırılması gündemde. Emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5'ten, 10'a çıkarılması söz konusu. Konuyla ilgili haberleri ilgiyle takip eden vatandaşlar 'emekli ek ödemeleri ne kadar? 'yeni ek ödemeler ne kadar olacak? sorularının yanıtlarını arıyor. Eğer talep kabul görürse en düşük ödeme 119 TL, en yüksek ise 602 TL olacak. İşte emekli maaş ve ek ödemelerle ilgili tüm detaylar... 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor.